أعراض فيروس كورونا عند الأطفال.. دراسة جديدة تكشفها

أعراض فيروس كورونا عند الأطفال من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأباء خوفا على أبنائهم ، وفي حين أن لقاحات COVID-19 للأطفال لا تزال في وضع التطوير إلى حد كبير يظل عبء علاج الأطفال المصابين بـ COVID في التشخيص المبكر.

أكد موقعtimesofindia ، أن على الرغم من أن الخبراء يدعون أن الموجة الثالثة قد تكون أعراض فيروس كورونا عند الأطفال أكثر فتكًا ، إلا أن الأطباء يواصلون التأكيد على أن الأطفال مثلنا مثل البالغين يحتاجون إلى تشخيص مبكر ومساعدة في الوقت المناسب ليس فقط لمحاربة COVID ، ولكن أيضًا لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات مخيفة يجب على الأباء أن يكونوا على اطلاع على أي أعراض مشتبه بها ، منذ الأيام الأولى.



بناءً على التقييمات السريرية ، إليك بعض أعراض فيروس كورونا عند الأطفال الأكثر شيوعًا والأولى التي أظهرها الأطفال الذين يعانون من COVID-19:

أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

-التهاب الحلق والسعال

في حين أن الأطفال أكثر عرضة للمعاناة من الحساسية الروتينية والتهابات الجهاز التنفسي ، فإن السعال المزعج وتغير الصوت والتهاب الحلق يمكن أن تكون علامات على التهاب الجهاز التنفسي العلوي الناجم عن COVID-19، شجعهم على الغرغرة وتناوُل البخار واستخدام شراب مضاد للسعال بعد استشارة الطبيب.

قد يعاني بعض الأطفال أيضًا من سيلان الأنف أو الحكة أو الاحتقان أو المعاناة من حاسة الشم المتغيرة.

-التعب وآلام العضلات

تعد آلام العضلات وآلام الجسم والصداع من أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، يقترح الأطباء أيضًا أن الالتهاب الناجم عن الفيروس يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا مماثلة لدى الأطفال الأصغر سنًا، بصرف النظر عن الألم يمكن للأطفال أيضًا تجربة انخفاض في مستويات الطاقة ، أو الخمول ، أو النعاس ، أو التعب ، إذا كان هناك اشتباه في تعرضهم لـ COVID-19.

عند الأطفال والرضع ، يمكن أيضًا أن يظهر التعب والألم من خلال مشاكل سلوكية غير عادية.

- حمى وقشعريرة

يمكن للأطفال تسجيل حمى قد تصل إلى 39 درجة عندما يصابون بـ COVID-19، في حين أن ارتفاع درجة الحرارة بشكل معتدل شائع أيضًا في الأمراض الفيروسية الروتينية الأخرى المنتشرة في الدورة الدموية ، يمكن أن تكون حمى COVID مصحوبة بقشعريرة وألم وضعف.

في معظم الحالات ، تنفجر الحمى بعد 2-3 أيام (للأطفال) ومع ذلك ، إذا استمرت الأعراض لأكثر من 5 أيام ، فاطلب رعاية متخصصة لأنها يمكن أن تكون علامة محتملة على الإصابة بفيروس كورونا ، وهي مضاعفة خطيرة لـ COVID.

- الإسهال وآلام المعدة

كما أصبح واضحًا ، يمكن أيضًا ربط أعراض العدوى المعدية المعوية الحادة بمعركة COVID المشتبه بها، بالنسبة للأطفال يمكن أن تكون بعض الأعراض المزمنة الشائعة هي الغثيان ، وحركات فضفاضة ، وتشنجات في البطن ، وتقرحات في تجويف الفم.

يمكن للأطفال أيضًا أن يفقدوا شهيتهم ، أو يشعرون بالضعف ، أو يعانون من اضطراب في المعدة ، أو يظهرون عدم القدرة على ابتلاع أو تناول الطعام.



- الطفح الجلدي واحمرار العيون

لطالما تم الحديث عن الأعراض الجلدية المتعلقة بـ COVID-19، في حين أن الأطفال قد لا يصابون بعدوى خطيرة أو يكون لديهم أعراض أقل مقارنة بالبالغين ، إلا أنهم غالبًا ما يظهرون علامات الالتهاب السطحي خلال الأيام الأولى ، أو حتى الأيام التي تظهر قبل ظهور الأعراض.

يمكن رؤيتها على شكل بثور ، احمرار ، خلايا ، طفح جلدي ، حكة في الجلد ، احمرار وحكة في العينين ، تورم.

قد يتطلب اللون المزرق على الشفاه أو تغير لون الجلد مزيدًا من الاهتمام.