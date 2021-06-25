عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض فيروس كورونا عند الأطفال.. دراسة جديدة تكشفها

صدى البلد

أعراض فيروس كورونا عند الأطفال  من الأمور التي تشغل بال الكثير من الأباء خوفا على أبنائهم ، وفي حين أن لقاحات COVID-19 للأطفال لا تزال في وضع التطوير إلى حد كبير  يظل عبء علاج الأطفال المصابين بـ COVID في التشخيص المبكر.

 

أكد موقعtimesofindia ، أن على الرغم من أن الخبراء يدعون أن الموجة الثالثة قد تكون أعراض فيروس كورونا عند الأطفال أكثر فتكًا ، إلا أن الأطباء يواصلون التأكيد على أن الأطفال  مثلنا مثل البالغين  يحتاجون إلى تشخيص مبكر ومساعدة في الوقت المناسب ليس فقط لمحاربة COVID ، ولكن أيضًا لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات مخيفة يجب على الأباء أن يكونوا على اطلاع على أي أعراض مشتبه بها ، منذ الأيام الأولى.


بناءً على التقييمات السريرية ، إليك بعض أعراض فيروس كورونا عند الأطفال  الأكثر شيوعًا والأولى التي أظهرها الأطفال الذين يعانون من COVID-19:

 

أعراض فيروس كورونا عند الأطفال

 

-التهاب الحلق والسعال
في حين أن الأطفال أكثر عرضة للمعاناة من الحساسية الروتينية والتهابات الجهاز التنفسي ، فإن السعال المزعج وتغير الصوت والتهاب الحلق يمكن أن تكون علامات على التهاب الجهاز التنفسي العلوي الناجم عن COVID-19، شجعهم على الغرغرة وتناوُل البخار واستخدام شراب مضاد للسعال بعد استشارة الطبيب.
قد يعاني بعض الأطفال أيضًا من سيلان الأنف أو الحكة أو الاحتقان أو المعاناة من حاسة الشم المتغيرة.

-التعب وآلام العضلات
تعد آلام العضلات وآلام الجسم والصداع من أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا، يقترح الأطباء أيضًا أن الالتهاب الناجم عن الفيروس يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا مماثلة لدى الأطفال الأصغر سنًا، بصرف النظر عن الألم  يمكن للأطفال أيضًا تجربة انخفاض في مستويات الطاقة ، أو الخمول ، أو النعاس ، أو التعب ، إذا كان هناك اشتباه في تعرضهم لـ COVID-19.

عند الأطفال والرضع ، يمكن أيضًا أن يظهر التعب والألم من خلال مشاكل سلوكية غير عادية.

- حمى وقشعريرة
يمكن للأطفال تسجيل حمى قد تصل إلى 39 درجة عندما يصابون بـ COVID-19،  في حين أن ارتفاع درجة الحرارة بشكل معتدل شائع أيضًا في الأمراض الفيروسية الروتينية الأخرى المنتشرة في الدورة الدموية ، يمكن أن تكون حمى COVID مصحوبة بقشعريرة وألم وضعف.
في معظم الحالات ، تنفجر الحمى بعد 2-3 أيام (للأطفال) ومع ذلك ، إذا استمرت الأعراض لأكثر من 5 أيام ، فاطلب رعاية متخصصة لأنها يمكن أن تكون علامة محتملة على الإصابة بفيروس كورونا ، وهي مضاعفة خطيرة لـ COVID.

- الإسهال وآلام المعدة
كما أصبح واضحًا ، يمكن أيضًا ربط أعراض العدوى المعدية المعوية الحادة بمعركة COVID المشتبه بها، بالنسبة للأطفال  يمكن أن تكون بعض الأعراض المزمنة الشائعة هي الغثيان ، وحركات فضفاضة ، وتشنجات في البطن ، وتقرحات في تجويف الفم. 
يمكن للأطفال أيضًا أن يفقدوا شهيتهم ، أو يشعرون بالضعف ، أو يعانون من اضطراب في المعدة ، أو يظهرون عدم القدرة على ابتلاع أو تناول الطعام.


- الطفح الجلدي واحمرار العيون
لطالما تم الحديث عن الأعراض الجلدية المتعلقة بـ COVID-19، في حين أن الأطفال قد لا يصابون بعدوى خطيرة  أو يكون لديهم أعراض أقل مقارنة بالبالغين ، إلا أنهم غالبًا ما يظهرون علامات الالتهاب السطحي خلال الأيام الأولى ، أو حتى الأيام التي تظهر قبل ظهور الأعراض. 
يمكن رؤيتها على شكل بثور ، احمرار ، خلايا ، طفح جلدي ، حكة في الجلد ، احمرار وحكة في العينين ، تورم. 
قد يتطلب اللون المزرق على الشفاه أو تغير لون الجلد مزيدًا من الاهتمام.

 

 

 

 

أعراض فيروس كورونا عند الأطفال لقاحات COVID-19 فيروس كورونا فيروس كورونا عند الاطفال التشخيص المبكر

موضوعات متعلقة

هاني الناظر: نهاية فيروس كورونا عالميا في هذا التوقيت

تصيب الأطفال..أعراض سلالة "دلتا" من كورونا

ترشيحاتنا

أمريكا هتستخدمه فى علاج كورونا .. أهم المعلومات عن عقار أكتيمرا

في أغرب واقعة.. رفع 80 طن مخلفات أعلى سطح عقار بالجيزة

فيديوجراف| علي زين .. يد الأهلي تقترب من ضم صفقة قوية

تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 25 -6-2021

تحذير جوي.. الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على كافة الأنحاء

باقة 700 ألف جنيه...أفضل 5 سيارات SUV فى مصر 2021 | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير جوي.. الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على كافة الأنحاء

تقرير تونسي : كاف يوقع عقوبتين على الأهلي قبل مواجهة الترجي

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول يوليو

سرقة الآثار .. برلماني سابق يواجه المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

نجل عمرو أديب يخضع لعملية جراحية" صورة "

500مليون جنيه استثمارات.. تعاون بين التموين ومحافظة السويس لإنشاء منطقة تجارية لوجستية

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

صدمتان ومفاجأة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

تصيبك بأمراض خطيرة.. احذر تناول القهوة في هذا التوقيت

بديل السندوتشات .. طريقة عمل مقبلات الجبن بالخضار

التحكم في السكر وتقوية العظام.. تعرف على فوائد بذور الكتان

فيديو

فيديوجراف.. استمر ٢١ ساعة ..التفاصيل الكاملة لـ حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

اعتاد ملامسة أجساد الطالبات.. ما قصة مدرس بنها المتهم بالتحرش ؟ "فيديوجراف"

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

بعد مقتل 43.. الجيش الإثيوبي يعلن تفاصيل الضربة الجوية

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ