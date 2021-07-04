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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رائد سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G يحصل على لون جديد

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G

مع اقتراب حدث Unpacked التالي، كشفت شركة سامسونج Samsung، عن إصدارا خاصا من هاتفها الرائد Galaxy S21 Ultra بلون جديد.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية، عن هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، في وقت سابق من هذا العام، في 5 ألوان رائعة هي الأسود والفضي والنحاسي والبني والزهري.

 

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وتطلق سامسونج الإصدار الجديد من هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، باللون الأزرق الداكن، ويتوفر هذا المتغير حاليا عبر متجر Best Buy  فقط بالولايات المتحدة، بتكوين ذاكرة واحدة.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G now comes in a new Navy color
هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G باللون الأزرق الداكن

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G، باللون الأزرق الداكن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويأتي هذا الإصدار مقابل سعر 1200 دولار (أي ما يعادل 18 ألف و800 جنيه مصري).

وكانت شركة سامسونج قد أعلنت عن هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، في شهر يناير الماضي، إلى جانب الإصدار العادي Galaxy S21 و Galaxy S21+ 5G، ويعد ألترا الإصدار الأكثر تميزا في سلسلة S21.

ويقدم هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، أربع كاميرات خلفية بدقة أكبر، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 10 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
هاتف Galaxy S21 Ultra 5G

 

ويأتي هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G، بواسطة أقوى معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، للإصدار الذي سيتم إطلاقه في الصين وكوريا الجنوبية، بينما النسخة العالمية ستعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 2100.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra 5G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 ملي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، وشحن لاسلكي 15 واط.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
هاتف Galaxy S21 Ultra 5G
سامسونج Galaxy S21 Ultra Galaxy S21 سلسلة S21 حدث Unpacked

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