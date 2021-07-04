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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير مرتضى يهنئ شيكو بـ عيد ميلاده .. شاهد

صدى البلد

هنأ أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك السابق، الفنان هشام محمد الشهير بـ “ شيكو ” بعيد ميلاده الــ 41، ونشر صورة تجمعه به من خلال خاصية استورى عبر موقع “ انستجرام ”.

 

وكتب امير مرتضى “ عيد ميلاد سعيد أخي الكبير والحقيقي ”.

علق هشام محمد الشهير بـ " شيكو" على ظهوره ضيف شرف في فيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين ، كتب قائلا: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين! مبسوط بظهوري مع العالمي كريم عبد العزيز مبروووووك ".


فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداثه عبر صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التي تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.


وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.


وتدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، اللذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.


شارك في بطولة "اللعبة" عددا من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

 

وعلق الفنان شيكو على تكاتف المصريين والتبرع بـ ٣٥ مليون جنيه ثمن حقنة الطفل رشيد المصاب بمرض دمور العضلات الشوكي.


‬‏وطالب شيكو متابعيه عبر "إنستجرام" مساندة الطفلة ليال قائلا: "‪قدرتوا تجمعوا لرشيد تمن الحقنة خلاص ياللا جمعوا ل ليال عشان مفيش وقت كبير قبل ميعاد الحقنة ️".


وعلق  ياسر طه والد الطفل "رشيد " المصاب بضمور العضلات الشوكي، على تمكن أسرته من جمع مبلغ 35 مليون جنيه من المصريين لعلاج نجله، قائلاً:" مكنتش  متخيل في 19 يوم  نجمع المبلغ ده بشكر كل الناس  اللي ساعدتنا عشان الأمل يرجعلنا تاني  إن رشيد ممكن يخف".

ونوه إلى أنه عندما عمد إلى فتح حساب  لتلقي تبرعات لعلاج نجله  الذي يحتاج لحقنة ثمنها 35 مليون جنيه لم يكن يتخيل أن يتم جمع هذا المبلغ سريعاً قائلاً: "كان الامل عندي ضعيف ومكنتش متخيل يتجمع  المبلغ بسرعة كده وبشكر كل الناس اللي ساعدتني ".

امير مرتضى مرتضى منصور انستجرام هشام محمد شيكو

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