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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير روسي من التدخين عقب تلقي لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

حذر الأطباء الروس، أمس الإثنين، من مخاطر التدخين بعد التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت طبيبة الأمراض الباطنية الروسية، ليودميلا لابا، إلى وكالة  "تاس" الروسية إن النتيجة المحتملة للتدخين عقب تلقي التطعيم هي تكوين جلطات دموية ونصحت المدخنين بتناول مضادات التخثر بعد التطعيم.

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أما اختصاصي أمراض الرئة، أليكسي نيكيشينكوف، فقال إن التدخين قد يؤدي إلى المزيد من الإجهاد واحتداد آثار جانبية محتملة.

ويستمر متغير دلتا، شديد العدوى، في إحداث الفوضى في روسيا حيث تدخل الدولة ثالث موجة من جائحة كورونا وربما تكون الأكثر فتكًا.

ومع مرور اليوم الخامس تسجل روسيا معدل وفيات قياسي بـ سبب COVID-19، حيث يندلع “متغير دلتا” بين الأشخاص غير الملقحين.

وخوفا من كارثة اقتصادية، تقاوم الحكومة الروسية عمليات الإغلاق على الرغم من الإعلان عن 697 حالة وفاة جديدة، في آخر إحصائية يوم السبت الماضي.

وبينما كانت روسيا أول من قام بالتسويق للقاح Sputnik V، تم تلقيح 16٪ فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 146 مليون نسمة.

وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا على “الاستماع إلى الخبراء” على عكس الأحاديث المختلفة على الشبكات الاجتماعية بشأن اللقاحات.

وتقدم الحكومة الروسية أربعة لقاحات محلية الصنع، بما في ذلك Sputnik V الشهير، مجانًا لجميع السكان، ولم يكن لهذا تأثير كبير حيث أن مستويات عدم الثقة تجاه الحكومة ربما تترجم إلى عدد قياسي من الوفيات، لاسيما في اخر 5 أيام.

ولم تسمح الحكومة الروسية حتى الآن بأي منتجات لقاحات غربية في السوق (مثل Pfizer-BioNTech أو Moderna أو Johnson & Johnson أو AstraZeneca) أو أي لقاحات من الهند.

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