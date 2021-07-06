عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصول المجلة العلمية لكلية الإعلام جامعة بني سويف على 6.5 في تقييم المجلس الأعلى للجامعات

المجلة العلمية لكلية الإعلام جامعة بني سويف تحصل على 6.5 في تقييم المجلس الأعلى للجامعات

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن حصول المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري الصادرة عن كلية الإعلام على تقييم مرتفع وفقاً لمعايير المجلس الأعلى للجامعات، وقدره 6.5 نقطة.
وأكد رئيس الجامعة، أن العدد الأول من المجلة صدر في ديسمبر 2020، والمجلة دخلت التقييم لأول مرة لتحصل على درجة مرتفعة ما يشير أنها بدأت قوية، وهو ما يظهره عدد مرات تصفح البحوث وعدد مرات تحميلها. 

توريد 237 ألف طن قمح لصوامع بني سويف


وصرح الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، أن المجلة محکمة وفقاً لضوابط التحكيم، ويشرف عليها مجموعة من أساتذة الإعلام المتخصصين من أجل مساعدة الباحثين علي نشر أبحاثهم العلمية، وتسعى لتحقيق التميز العلمي والريادة في مجال نشر الأبحاث المتعلقة بالإعلام والاتصال محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وهنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أعضاء الكلية، موجهاً الشكر للدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المجلة والدكتوره أماني البرت رئيس التحرير ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وهيئة التحرير  دكتوره منى هاشم ودكتوره نهى التلاوي ودكتور أحمد عطيه على مجهوداتهم التى قدموها للمساهمة في رفع مكانه المجلات العلمية التى تصدرها الجامعة.

بني سويف المجلس الاعلى للجامعات المصرية جامعة بنى سويف الأعلى للجامعات كلية الإعلام

موضوعات متعلقة

توريد 237 ألف طن قمح لصوامع بني سويف

ترشيحاتنا

خاص| رسائل نارية .. ابن عمة زوج هالة صدقي يتبرأ منه

نيرمين الفقي : لم أقم بأي عمليات تجميل .. فيديو

اليوم.. طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو

خاص| رغم أزمتها مع زوجها.. شهامة هالة صدقي مع حماها وحماتها

رسالة مفزعة تصل لبعض طلاب الثانوية العامة على التابلت.. ووزير التعليم يعلق

حبس عضو مجلس إدارة سابق لناد شهير هارب من ١٢٤ حكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

يسقط الاحتلال الحبشي.. إقليم سد النهضة يطالب بالاستقلال عن إثيوبيا | فيديو

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ