المجلة العلمية لكلية الإعلام جامعة بني سويف تحصل على 6.5 في تقييم المجلس الأعلى للجامعات

حصول المجلة العلمية لكلية الإعلام جامعة بني سويف على 6.5 في تقييم المجلس الأعلى للجامعات

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن حصول المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري الصادرة عن كلية الإعلام على تقييم مرتفع وفقاً لمعايير المجلس الأعلى للجامعات، وقدره 6.5 نقطة.

وأكد رئيس الجامعة، أن العدد الأول من المجلة صدر في ديسمبر 2020، والمجلة دخلت التقييم لأول مرة لتحصل على درجة مرتفعة ما يشير أنها بدأت قوية، وهو ما يظهره عدد مرات تصفح البحوث وعدد مرات تحميلها.



وصرح الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، أن المجلة محکمة وفقاً لضوابط التحكيم، ويشرف عليها مجموعة من أساتذة الإعلام المتخصصين من أجل مساعدة الباحثين علي نشر أبحاثهم العلمية، وتسعى لتحقيق التميز العلمي والريادة في مجال نشر الأبحاث المتعلقة بالإعلام والاتصال محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وهنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أعضاء الكلية، موجهاً الشكر للدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المجلة والدكتوره أماني البرت رئيس التحرير ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وهيئة التحرير دكتوره منى هاشم ودكتوره نهى التلاوي ودكتور أحمد عطيه على مجهوداتهم التى قدموها للمساهمة في رفع مكانه المجلات العلمية التى تصدرها الجامعة.