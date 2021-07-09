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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: لقاحات فيروس كورونا لا تؤثر على الرضاعة الطبيعية

تأثير لقاح فيروس
تأثير لقاح فيروس كورونا على المرضعات

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تأثير لقاح فيروس كورونا على الرضاعة الطبيعية من قبل باحثين في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، إلى أن المواد الجينية من لقاح Pfizer-BioNTech أو لقاح فيروس كورونا Moderna لا يمكن أن تنتقل عبر حليب الأم.

 

تأثير لقاح فيروس كورونا على الرضاعة الطبيعية



واختبر الباحثون، عينات من حليب الثدي من سبع أمهات مرضعات في غضون يومين من أخذ لقاح فيروس كورونا، ووجدوا عدم وجود لقاح مرسال الحمض النووي الريبي (mRNA)، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجد الباحثون، أن العديد من الأمهات الجدد أجلت الحصول على التطعيم ضد لقاح فيروس كورونا COVID-19 ، خائفات من تأثير اللقاحات على أطفالهن.
 

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وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أنه يمكن للأمهات الحصول على التطعيم بأمان؛ حيث انه لا ينتقل عبر لبن الثدي ، وقد أظهرت دراسات أخرى أن الأجسام المضادة لعدوى فيروس كورونا COVID-19 تفعل ذلك ، مما يعني أن اللقاحات تمنح بعض المناعة للأطفال حديثي الولادة الذين يتم تلقيح أمهاتهم. 

وأوضح الباحثون، أن النساء الحوامل والأمهات الشابات المرضعات معرضات بشكل خاص للإصابة الشديدة لعدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19.
 

تأثير لقاح فيروس كورونا على المرضعات


وأفاد الباحثون، أنه واجهت النساء معدلات أعلى من الاستشفاء والعناية المركزة بسبب فيروس كورونا Covid ، مقارنة بالنساء الأخريات في نفس الفئة العمرية ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وأشار الباحثون إلى أن يجب تضمين النساء المرضعات والحوامل في التجارب السريرية لقاحات ضد فيروس كورونا ، لتجنب المخاطرة بصحتهن.

ونتيجة لذلك ، عندما وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على لقاحي Pfizer و Moderna للاستخدام في الولايات المتحدة ، سمحت الوكالة للأفراد الحوامل والمرضعات بالحصول على التطعيم. 

ودعمت أكاديمية طب الرضاعة الطبيعية هذه الخطوة ، قائلة إن لقاحي Pfizer و Moderna يشكلان "القليل من المخاطر المعقولة" للأمهات الجدد وأطفالهن الرضع، مما يضمن حصول النساء الحوامل والمرضعات على التطعيم دون القلق من انتقال أي مادة من مواد فيروس كورونا إلى أطفالهن.

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