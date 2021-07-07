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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جونسون آند جونسون: نستطيع حماية الناس عالميًا من كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت شركة جونسون آند جونسون، المدرجة في بورصة نيويورك اليوم عن بيانات أظهرت أن لقاح فيروس كورونا، أحادي الطلقة ولّد نشاطًا قويًا ومستمرًا ضد متغير دلتا سريع الانتشار وغيره من الأنواع المنتشرة بشكل كبير المتغيرات الفيروسية SARS-CoV-2. 

إضافة إلى ذلك ، أظهرت البيانات أن  الاستجابة المناعية استمرت ثمانية أشهر على الأقل ، وهي المدة الزمنية التي تم تقييمها حتى الآن. 

قال بول ستوفيلز ، العضو المنتدب ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية والمسؤول العلمي الأول في Johnson & Johnson: "تعزز الدراسات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا قدرة لقاح Johnson & Johnson COVID-19 للمساعدة في حماية صحة الناس على مستوى العالم. 

وتابعوا، نعتقد أن لقاحنا يوفر حماية دائمة ضد فيروس كورونا ويؤدي إلى تحييد نشاط ضد متغير دلتا. 

 

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وهذا يضيف إلى المجموعة القوية من البيانات السريرية التي تدعم قدرة لقاحنا أحادي الطلقة على الحماية من المتغيرات المتعددة المثيرة للقلق.

والبيانات الحالية للأشهر الثمانية التي تمت دراستها حتى الآن تظهر أن اللقاح المنفرد لـ Johnson & Johnson COVID-19 يولد استجابة قوية معادلة للجسم المضاد لا تتضاءل ؛ بدلاً من ذلك ، نلاحظ حدوث تحسن بمرور الوقت، بالإضافة إلى ذلك ، نلاحظ استجابة مناعية خلوية دائمة وقوية بشكل خاص.

كما أظهرت هذه البيانات أن لقاح فيروس كورونا أحادي الطلقة من Johnson & Johnson أثار نشاطًا معادلًا للأجسام المضادة ضد متغير دلتا بمستوى أعلى مما لوحظ مؤخرًا لمتغير Beta (B.1.351) في جنوب إفريقيا حيث فعالية عالية ضد الحالات الشديد.

وكان لقاح فيروس كورونا أحادي الجرعة من Johnson & Johnson فعالًا بنسبة 85٪ ضد الأمراض الشديدة / الحرجة وأظهر الحماية ضد الاستشفاء والوفاة. 

كان اللقاح فعالًا باستمرار في جميع المناطق التي تمت دراستها على مستوى العالم ، بما في ذلك جنوب إفريقيا والبرازيل ، حيث كان هناك انتشار كبير لمتغيرات بيتا وزيتا (P.2) الناشئة بسرعة خلال فترة الدراسة.

كما أظهرت دراسة اللقاح أن الاستجابات المناعية الخلطية والخلوية الناتجة عن لقاح فيروس كورونا أحادي الطلقة من Johnson & Johnson استمرت لمدة ثمانية أشهر على الأقل ، وهي أحدث نقطة زمنية مسجلة في الدراسة حتى الآن. 

أظهرت البيانات أن استجابات الخلايا التائية - بما في ذلك خلايا CD8 + T التي تبحث عن الخلايا المصابة وتدمرها - استمرت على مدار ثمانية أشهر.

المصدر jnj.com

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