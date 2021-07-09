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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل الامتحانات بساعات..

خبير تربوي يؤكد ضرورة حصول الطالب على وقت كاف من النوم

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة

ينطلق غدا السبت الموافق 10 يوليو 2021 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث يمتحن طلاب الشعبة العلمية غدا مادة اللغة العربية.


ومن جانبه أكد الدكتورة تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، ضرورة الابتعاد عن أجواء التوتر والقلق داخل الأسرة، مشيرا إلى أنها تنعكس علي الطالب بالسلب ولن يؤدي الامتحان بشكل سليم.

 


وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد أن الطالب وهو ذاهب إلى الامتحان يجب أن يكون أخذ قسطا كافيا من النوم للحصول علي أكبر كمية من التركيز وعدم الإفراط في المنبهات، مؤكدا أن يبدأ الطالب بالسهل ثم الصعب.


وأشار شوقي إلى دور الأسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وجعل أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل، مؤكدا ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة.
 
وأضاف الدكتور شوقي أنه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر إلى أي معوقات توجد من حوله.
 

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ليلة الامتحان 
 
حيث قدم الدكتور تامر شوقي عدة نصائح  لمراجعة ليلة الامتحان امتحانات الثانوية العامة:
1_ اختيار مكان هادئ للمذاكرة
2_البعد عن التوتر والقلق
3_ مراجعة المادة الدراسية
4_التسميع الشفوي والتحريري
5_الحرص على تناول وجبة الإفطار في الصباح
6_ افضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر
7_ عدم الإفراط في المنبهات
8 أخذ وقت كاف من الراحة 

 

وقال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن  نظام الامتحان التجريبي سوف ينهي مخاوف الثانوية العامة ويعطي فرصا كبيرة للطلاب لتخطي هذه المرحلة دون ضغط نفسي موضحا أن هذا النظام به الكثير من المميزات للطلاب وأولياء الأمور. 
 
وأضاف الخبير التربوي،   إن الهدف الرئيسي من خوض الامتحان التجريبي  لطلاب الثانوية العامة، عمل بروفة نهائية للطلاب على الامتحان النهائي، وهذا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل مع التابلت والبابل شيت.
 
وأوضح الدكتور تامر أن الطالب سيكون له الفرصة والوقت الكافي للتعامل مع الامتحان بسبب التجربة من حيث خوضه الامتحان التجريبي إضافة إلى تعويد  الطلاب على شكل الامتحانات وعلي أجواء الامتحانات.
 
وأشاد شوقي بالجهد المبذول من قبل وزارة التربية والتعليم من حيث تضمن للطالب كافة حقوقه منوها أن الامتحان التجريبي يساعد الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد نهاية العام .

وقبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة ، يعيد موقع صدى البلد نشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، كشكل من اشكال التذكرة به للطلاب و أولياء أمورهم

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية
السبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا).

الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية  (من 10 لـ12 ظهرا).

الأربعاء 14 يوليو 2021: الجبر والهندسة الفراغية (من 10 لـ 12 ظهرا).

السبت: 17 يوليو 2021 : الكيمياء (من 10 لـ 1 ظهرا). 

إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.

السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).

الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).

الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا  (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية 

الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية  (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).

الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).

الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).

الأحد 18 يوليو 2021: الفلسفة والمنطق (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).

إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021 

الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).

الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).

الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).

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