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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هذه العلامات تؤكد إصابتك بـ فيروس زيكا.. تفاصيل

فيروس زيكا
فيروس زيكا

تظهر أعراض عدوى فيروس زيكا فقط في حوالي 20 في المائة من الأفراد المصابين وتبقى معظمهم بدون أعراض، كما أن الأعراض تشبه إلى حد بعيد عدوى فيروس حمى الضنك والشيكونغونيا. 

وعدوى فيروس زيكا هي مرض تنقله النواقل وتنتشر عن طريق لدغة بعوضة مصابة تسمى الزاعجة، وفيروس زيكا هو فيروس RNA وحيد الخيط من جنس Flavivirus وعائلة Flaviviridae ، وهي عائلة تشمل فيروس حمى الضنك والفيروس الأصفر وفيروس غرب النيل وفيروس الشيكونغونيا. 

 

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تتضمن بعض الأعراض الشائعة لعدوى فيروس زيكا ما يلي: 

حمى منخفضة الدرجة طفح جلدي نتوءات صغيرة بارزة ألم مفصلي أو ألم في المفاصل. 

التهاب الملتحمة غير القيحي ، إفرازات مائية من العين دون احمرار أو حمى أو ألم. 

صداع الراس آلام في المعدة إسهال يتورم غثيان ألم في العضلات تبدأ الأعراض بشكل رئيسي بعد 2-12 يومًا من اللدغة وعادة ما يتم حلها في غضون 2-7 أيام. 

لماذا يجب على النساء تضمين الأطعمة الصحية في نظامهن الغذائي عدوى فيروس زيكا أثناء الحمل قد يكون فيروس زيكا خفيفًا وغير مصحوب بأعراض لدى العديد من الأفراد ، ومع ذلك ، في النساء الحوامل ، يمكن أن تكون العدوى قاتلة لحديثي الولادة لأنها مرتبطة باضطرابات خلقية شديدة ، تسمى متلازمة زيكا الخلقية (CZS). 

وتشمل الاضطرابات إصابة الجهاز العصبي المركزي ، وتقييد نمو الجنين (مثل صغر الرأس) ، والتدهور المعرفي ، وقصور المشيمة ، وكذلك موت الجنين. 

يمكن أن تحدث عدوى فيروس زيكا لدى النساء الحوامل في أي ثلاثة أشهر ، ومع ذلك ، إذا تم تشخيص العدوى في الأشهر الثلاثة الأولى ، يوصى بالإجهاض.

المصدر boldsky

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