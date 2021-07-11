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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.. أحدث ظهور لـ شيماء سعيد

شيماء سعيد
شيماء سعيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا جديدة للمطربة المعتزلة شيماء سعيد، من أحدث ظهور لها بعد ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن.


كانت المطربة شيماء سعيد، قالت في حديث تلفزيوني لها، عام 2018، إنها قررت ارتداء الحجاب «ليس طلبًا للشهرة أو شو إعلامي»، وإنها تعرضت لـ«هزات وصدمات» متباعدة قبل القرار، مشيرة إلى أنها «فضلت الاحتشام والصلاة ثم القراءة في الدين، واختارت الآخرة بدلًا من الدنيا».

 

شيماء سعيد طرحت آخر أعمالها فى ألبوم "حلم حياتك" عام 2016، الذي عادت به للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة استمرت لعدة سنوات.


وكانت شركة "مزيكا"، طرحت عبر قناتها على Youtube، فيديو كليب أغنية "أحاسيس بنات"، الذي صورته شيماء سعيد فى تركيا وأخرجه كريم كبارة، ودارت فكرته حول زوجة تكتشف خيانة زوجها فتنتقم منه ولكن بطريقة جديدة.


ولدت شيماء سعيد بمحافظة القاهرة 7 يناير عام 1977، وهي من مواليد برج الجدي، التحقت بالجامعة الأمريكية لتدرس الصحافة والإعلام، وبعد تخرجها من الجامعة عملت مع الفنان شريف منير في مسلسل "اللص الذي أحبه" في عام 1997.


بدأت شيماء سعيد حياتها ممثلة في التلفزيون بمسلسل هوانم جاردن سيتي وفيلم إسماعيلية رايح جاي مع المطرب محمد فؤاد.

 

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IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٥١٠٥٠
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٥١٨٠٠
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٥١٨٠٠
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٥١٧٤٤
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٥١٧٤٤
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٥١١٣٣
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٥١١٣٣
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٥١١١٧
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٥١١١٧
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٥١٠٥٠
IMG_٢٠٢١٠٧١١_١٥١٠٥٠
شيماء سعيد ارتداء الحجاب اعتزال الفن أحدث ظهور المطربة شيماء سعيد

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