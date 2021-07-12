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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء.. بالأرز واللحمة المفرومة

الممبار
الممبار

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء فهو من اهم الأكلات الرئيسية في هذه المناسبة خاصة مع توفر اللحمة بجميع أنواعها بكميات كبيرة بسبب أن الأضحية التى يتم ذبحها جزء أساسي من طقوس الاحتفال بعيد الأضحى.

تعد طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء الشرشابي من أكثر الوصفات التى نالت إعجاب عدد كبير من السيدات والرجال والأطفال فتتمتع بمذاق شرقي مميز لذا ترغب الكثير من النساء في معرفة أسرار طهيه.

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء للتمكن من إعداده بمذاق الأنواع الجاهزة المباعة في المحلات الشهيرة الخاصة بالممبار وحلويات المدبح، وذلك حتى تنال الوجبة إعجاب جميع أفراد أسرتها وضيوفها خاصة عند تقديمه في عزومات عيد الأضحى.

نقدم لكم طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء بوصفتين مختلفتين الأولى بالأرز والثانية باللحمة المفرومة فى الفرن.

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الوصفة الأولى لـ طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء 

مدة تحضير الممبار: ساعة

مقادير الممبار بالأرز:

بصل مفروم
ممبار 

أرز 

طماطم مفرومة 

شبت 

بقدونس 

كزبرة خضراء 

 ثوم 

فلفل أخضر رومى

 فلفل حار 

كمون ناعم

 ملح

 فلفل أسود

 زيت
طريقة عمل الممبار بالأرز
* إخلطى الأرز والطماطم والبصل والثوم والشبت والبقدونس والكزبرة وضيفى الفلفل الرومى والحار و الملح والفلفل الأسود والكمون الزيت وقلبى جيدا.

* احشى الممبار بالخليط إقلى الممبارفى الماء المغلى على النار ثم حمرى الممبار فى الزيت وقدميه ساخنا.

الوصفة الثانية لـ طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء 

مدة تحضير الممبار : 

مقادير ممبار باللحمة المفرومة
ممبار 

أرز 

لحمة مفرومة 

طماطم مفرومة 

شبت 

بقدونس 

كزبرة خضراء 

بصل 

ثوم 

زيت

فلفل أخضر حار 

كمون ناعم 

ملح 

فلفل أسود

فلفل أخضر رومى 
طريقة عمل ممبار باللحمة المفرومة
* في وعاء كبير قلبي الطماطم والبصل والشبت والبقدونس والكزبرة ثم ضيفى الكمون والملح والفلفل الأسود جيدا

* أضيفى الأرز واللحمة المفرومة والزيت على الخليط السابق وقلبيهم جيدا ثم احشى الممبار السليم به دون تقطيعه إلى أجزاء.

* لفى الممبار المحشى فى صينية و ضيفى الماء المغلى ثم ضعى الممبار على النار لكى يتم سلقه

*  بعد سلق الممبار ادهنيه بزيت مخصص للطهى ولفيه فى صينية على شكل دوائر متصلة دون أن تقطعيه ثم ادخلي الممبار فرن ساخن حتى تمام النضج ثم قطعيه وقدميه ساخنا .

الممبار طريقه عمل الممبار مقادير الممبار للشيف نجلاء عيد الأضحى مدة تحضير الممبار

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