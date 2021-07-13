محاضرة فنيى للاعبي الأهلي بالتتش استعدادا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر اقامتها بالمغرب يوم السبت المقبل.



وقام موسيماني ، خلال محاضرة الفيديو التي استمرت قرابة 40 دقيقة، باستعراض مواطن القوة والضعف في فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، الذي يواجه الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.



ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.