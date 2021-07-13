بعد عملية حقن ثاني طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات إليك الأعراض والأكثر عرضة للإصابة

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ ضمور العضلات

أمل جديد.. دراسات تؤكد فاعلية الخلايا الجذعية فى علاج ضمور العضلات

أعراض انتبهى لها مؤشر للإصابة بضمور العضلات

لا يستطيع الطفل المصاب بضمور العضلات أن ينمو الطفل مثله مثل بقية الأطفال الأخرى ولا الاستمتاع بالحياة، لأن الطفل المريض لا يستطيع الجلوس، حيث أنه فى حالة عدم معالجته فيتم الاحتياج إلى تنفس صناعي.

يحدث ضمور العضلات في كلا الجنسين وفي جميع الأعمار والأجناس ومع ذلك ، فإن النوع الأكثر شيوعًا Duchenne ، يحدث عادة عند الأولاد الصغار، ويعتبر الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ ضمور العضلات الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالحثل العضلي أكثر عرضة للإصابة بمرض ضمور العضلات أو نقله إلى أطفالهم.

بعد عملية حقن ثاني طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي إليك الأعراض والأسباب والأكثر عرضة لللإصابة

ضمور العضلات أعراض وأسباب

وفقا لموقع “ webmed "يعتبر ضمور العضلات دوشين من الأنواع الأكثر شيوعًا، ويصيب مرض دوشين لدى حوالي 1 / 3500 - 4000 من الذكور، يبدأ فى الظهور في فترة الطفولة المبكرة ويؤدي إلى عدم القدرة على المشي في العقد الثاني ويستمر، ويكون أكثر شيوعًا لدى الذكور ، تصاب به الإناث بنسبة أقل.

يعد ضمور العضلات هو مجموعة من الأمراض التي تسبب الضعف التدريجي وفقدان كتلة العضلات ، وتتداخل الجينات غير الطبيعية (الطفرات) مع إنتاج البروتينات اللازمة لتكوين عضلات صحية.

وهناك أنواع عديدة من ضمور العضلات تبدأ أعراض النوع الأكثر شيوعًا في مرحلة الطفولة ، ومعظمها عند الأولاد، الأنواع الأخرى لا تظهر حتى سن الرشد.

ويحدث ضمور العضلات في كلا الجنسين وفي جميع الأعمار والأجناس، ومع ذلك ، فإن النوع الأكثر شيوعًا ، Duchenne ، يحدث عادة عند الأولاد الصغار، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بـ ضمور العضلات أكثر عرضة للإصابة بالمرض أو نقله إلى أطفالهم.

يحدث ضمور العضلات في كلا الجنسين وفي جميع الأعمار والأجناس ومع ذلك ، فإن النوع الأكثر شيوعًا Duchenne ، يحدث عادة عند الأولاد الصغار، ويعتبر الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ ضمور العضلات الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالحثل العضلي أكثر عرضة للإصابة بمرض ضمور العضلات أو نقله إلى أطفالهم.

يعتبر ضمور العضلات دوشين من النواع الأكثر شيوعًا، ويصيب مرض دوشين لدى حوالي 1 / 3500 - 4000 من الذكور، يبدأ فى الظهور في فترة الطفولة المبكرة ويؤدي إلى عدم القدرة على المشي في العقد الثاني ويستمر، و يكون أكثر شيوعًا لدى الذكور ، تصاب به الإناث بنسبة أقل .

مضافعات ضمور العضلات

على الجانب الآخر أكد موقع mayoclinic ، أن تشمل مضاعفات ضمور العضلات التدريجي ما يلي:

-صعوبة في المشي، يحتاج بعض الأشخاص المصابين بضمور العضلات في النهاية إلى استخدام كرسي متحرك.

-قصر العضلات أو الأوتار حول المفاصل (التقلصات)، يمكن أن تزيد العقود من تقييد الحركة.

-مشاكل في التنفس، يمكن أن يؤثر الضعف التدريجي على العضلات المرتبطة بالتنفس، قد يحتاج الأشخاص المصابون بـ ضمور العضلات في النهاية إلى استخدام جهاز مساعدة للتنفس (جهاز التنفس الصناعي) ، في البداية في الليل ولكن ربما أيضًا أثناء النهار.

-العمود الفقري المنحني، قد تكون العضلات الضعيفة غير قادرة على إبقاء العمود الفقري مستقيماً.

-مشاكل قلبية، يمكن أن يقلل ضمور العضلات من كفاءة عضلة القلب.

-مشاكل البلع، إذا تأثرت العضلات المرتبطة بالبلع ، يمكن أن تتطور مشاكل التغذية والالتهاب الرئوي التنفسي، قد تكون أنابيب التغذية خيارًا.

عوامل الخطر لضمور العضلات

وفقا لموقع هيلث نظرًا لوجود عامل وراثي لاكتساب ضمور العضلات ، فلا يوجد تغيير في نمط الحياة يمكنك إجراؤه لتقليل احتمالية الإصابة به، إذا كان التركيب الجيني موجودًا ونشطًا في كروموسومات معينة في جسمك ، فقد تصاب بضمور العضلات.

ومع ذلك ، فقد حدد الباحثون عوامل الخطر للمضاعفات والموت المبكر لأولئك الذين يعانون بالفعل من ضمور العضلات، في دراسة نشرت عام 2017 في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، حدد الباحثون ثلاثة عوامل خطر شائعة كانت موجودة لدى الأشخاص المصابين بضمور العضلات الدوشيني المرتبط باعتلال عضلة القلب والذين عانوا من نتائج سيئة بما في ذلك الموت المبكر.

-النحافة مقاسة بمؤشر كتلة الجسم

-ضعف وظائف الرئة

-ارتفاع تركيز البروتين في الدم المرتبط بتلف القلب

الدواء المصرية منذ أيام قليلة عن إطلاق أول دواء لعلاج ضمور العضلات فى مصر مما بث الأمل فى نفوس المرضى وذويهم.

ويتسبب مرض ضمور العضلات فى معاناة المصابين به بمتاعب عديدة منها عدم القدرة على الوقوف أو السير أو تناول الطعام نتيجة ضعف عضلات الجسم التدريجي وحتى عضلة القلب لاتسلم من هذا المرض مما يهدد حياة المصاب.

وفى السنوات الماضية كان هناك عدد كبير من المحاولات البحثية للقضاء على هذا المرض وإيجاد العلاج المناسب له وتحسين حياة مرضى ضمور العضلات.

نعرض لكم فى هذا التقرير أهم الدراسات التى استهدفت مرض ضمور العضلات على مدار السنوات الماضية خاصة التى بحثت فى كيفية علاجه من خلال استخدام الخلايا الجذعية.

علاج ضمور العضلات

أوضحت دراسة فرنسية أن نجاح أبحاث خلايا الجذعية تبشر بإمكانية استغلالها فى إيجاد علاج لمرض ضمور العضلات هذا من خلال تجارب حديثة أجريت على الحيوانات، وقد أدى إلى تحسن ملحوظ في الأعراض.

على الجانب الآخر كشفت دراسة حديثة بمعهد سان رافاييل العلمي في ميلانو بإيطاليا، نفس النتائج السابقة حيث أكدت فاعلية الخلايا الجذعية فى علاج مرضى ضمور العضلات ولكن المصابين بـ أشهر نوع منه، وهو ضمور العضلات الدوتشين “دي إم دي” حيث يصيب عدد كبير من الأشخاص، ويتسبب في الإصابة به وجود تحورات في جين معين تسبب نقص الديستروفين وهو بروتين يساهم في الحفاظ على تماسك العضلات.

وأجريت الدراسة على الحيوانات وتحديدا الكلاب لأن طبيعة مرض ضمور العضلات لديها يشبهه إلى حد كبير النوع الذي يصيب البشر.