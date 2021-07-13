والد الطفل آسر الحاصل على أغلى حقنة في العالم: ابني اتولد النهارده.. مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس نعمل على توفير علاج ضمور العضلات الشوكي بسعر مقبول في مصر

_والد الطفل آسر الحاصل علي أغلى حقنة في العالم ..ابني اتولد النهارده

_مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس نعمل علي توفير علاج ضمور العضلات الشوكي بسعر مقبول في مصر

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عملية حقن ثاني طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي وهو الطفل آسر كريم الدين ذو العام و عشرة أشهر ، والتي أجريت صباح اليوم للمرة الثانية على مستوى جمهورية مصر العربية بمستشفى عين شمس التحصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس.

ومن جانبه قال كريم والد الطفل اسر الذي تلاقي أغلي حقنة في العالم انه نجله ولد اليوم وهذا يعتبر يوم ميلاده بعد تلقيه العلاج .

وقدم والد الطفل آسر الشكر لكافة الأطقم الطبية بمستشفيات عين شمس وعلي رأسها الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .

وأشار كريم والد الطفل الذي أن ما تقوم بيه الدولة المصرية من جهد حول هذا الملف شيء عظيم منوها ان الرئيس تحدث بنفسه عن مرضي ضمور العضلات .

أكد والده أنه اكتشف إصابته بهذا المرض وهو فى عمر 3 و 4 أشهر ، حيث لاحظت جدته مشاكل فى الحركة لدى الطفل وتم تشخيصه مريض ضمور عضلات شوكى من النوع الأول لأنه ظهر قبل 6 أشهر من عمر الطفل .

وأشار إلى أن الشركة المنتجة للدواء تقدم 100 فرصة للحصول على الدواء مجاناً في الدول التي لم يتم تسجيل الدواء بها، وتضع شروطاً لاختيار الأطفال المرضى، منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين وأن تكون الطفرة في الجين الأول.

وعبر والد الطفل اسر عن سعادتيه بالدموع قائلا اسر اتولد النهارده وربنا كتبله عمر جديد بعد ما فقدنا الأمل وكنت أسعد إنسان على وجه مؤكدا ان سوف يتم المتابعة اسر خلال ٦اشهر القادمة



وأوضحت الدكتور ناجية علي فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس ، أن الشركة المنتجة للدواء تقدم 100 فرصة للحصول على الدواء مجاناً في الدول التي لم يتم تسجيل الدواء بها، وتضع شروطاً لاختيار الأطفال المرضى، منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين وأن تكون الطفرة في الجين الأول، وكانت وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس تقدمت بـ 8 حالات من الأطفال المصابين قامت الشركة في مارس الماضي باختيار حالة الطفل «ريان» من محافظة الإسكندرية لتكون المرة الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية التي يتم حقن مصاب بضمور العضلات بهذا الدواء ، ونظراً للنجاح الذي حققته الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي في المرة الأولى وثقة الجهة المنتجة للدواء ، فقد تم اختيار حالة الطفل آسر للحقن بالدواء الأعلى سعراً في العالم للمرة الثانية على التوالي.



وأكدت أن رئيس جامعة عين شمس ، قدم كامل الدعم لإنهاء إجراءات وصول الدواء، حيث تواصل مع وزير المالية ورئيس اتحاد المهن الطبية، لتسهيل الإفراج الجمركي والإعفاء من ضرائب ودمغات تقدر بـ 1.750 مليون جنيه، كما ساهمت شركة نوفارتس العالمية ونوفارتس مصر بتقديم الدعم التدريبي للأطباء على كيفية إعطاء العلاج للمريض، كما سهلت إجراءات نقل العلاج إلى مصر في درجة تبريد( - ٨٠) درجة مئوية .

أكدت ناجية فهمي أن ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول والثاني يؤدي إلى الوفاة الحتمية للطفل خلال أول عامين من عمره نتيجة لفشل وظائف التنفس، وهذا الدواء تم تجربته إكلينيكيا منذ سنوات و أول طفل تم حقنه عمره الآن خمس سنوات ونصف ، حيث يعالج الدواء وظائف التنفس والضعف الحركي ويضع الطفل في مسار النمو الطبيعي، ولكن التحسن يتم تدريجياً على مراحل، يجري خلالها العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي الرئوي.

وعن حالة الطفل الأول «ريان» أكدت الدكتورة. ناجية، أن الطفل منذ حقنه بالدواء الجيني يتم متابعته طوال الأشهر الماضية للاطمئنان على كافة الوظائف العضوية، من خلال فريق متكامل من تخصصات الطب الطبيعي والقلب والوراثة والصدر والعظام بمستشفى عين شمس التخصصي، إضافة إلى فريق وحدة أمراض العضلات والأعصاب. وهو ما سيحدث أيضاً مع حالة الطفل آسر.

وأشارت الدكتورة ناجية فهمي أن هناك مئات الأطفال من مرضى ضمور العضلات الشوكي سيفيدهم هذا الدواء ولكن تكاليفه خارج قدرات الأفراد، لافتة إلى أن وحدة أمراض العضلات والأعصاب التي أنشئت منذ 25 عاما في طب عين شمس، استطاعت أن تقدم خدمات لم تكن موجودة في التشخيص والعلاج وتسعى الوحدة لأن يكون بمصر مركز للأبحاث والتجارب الإكلينيكية والسريرية على الأمراض الجينية والوراثية، وهو ما سيوفر العلاج في مصر بسعر مقبول خاصة مع توجه شركات الأدوية ومنها المصرية للأبحاث في هذا المجال.



حيث قام أطباء مستشفى عين شمس التخصصي تحت إشراف أ.د. ناجية على فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بعلاج وحقن الطفل المصري آسر كريم الدين ، بدواء "زولجينزما zolgensma" و الذي يعد الدواء الأعلى سعراً في العالم وتبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيهاً مصرياً.

و أوضح أ.د.محمود المتيني أن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2019.

و أشاد أ.د. محمود المتيني بجهود وكفاءة الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي والذي يضم أعضاء هيئة تدريس وأطقم طبية على أعلى مستوى في جميع التخصصات، لافتاً أنه منذ إخطار الشركة باختيار الطفل المصري، تابع كل من أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس وأ.د. هاني عارف رئيس قسم المخ و الأعصاب و أ. د. وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، ونائبيه د.محمد رزق والدكتور هشام أنور، و ا.د. منى مختار مدير وحدة الأعصاب ، بمتابعة تدريب الأطقم الطبية على تحضير الطفل لعملية الحقن والتدريب على طريقة الحقن ومتابعته إلى جانب الصيدلة الإكلينيكية، حيث أن الدواء يحفظ بكيفية خاصة وتحت درجات حرارة معينة.



وفي إطار التطويرات التى تشهدها مستشفيات جامعة عين شمس شهد، اليوم، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس استلام مستشفيات الجامعة خمسة سيارات اسعاف جدد مجهزه علي أعلي مستوى من التجهيزات الطبية ، تحمل جزء من تكلفتها ميزانية المستشفيات والجامعة ،بالإضافة إلى تبرعات من منظمات خيرية مثل مؤسسة أوراسكوام وجمعية ال صالح.

وذلك بحضور الدكتور اشرف عمر عميد كليه الطب و رئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعية ، أ.د.شهيره سمير وكيل كليه الطب لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بالجامعة ، أ.د. علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعه عين شمس ، أ.د.وليد انور مدير مستشفى عين شمس التخصصي ، ا.د. طارق يوسف مدير مستشفى الجراحة ونائب مدير المستشفيات ،أ.د. ساميه عبده نائب مدير المستشفيات ، أ.د. عمرو مبروك رئيس قسم جراحه التجميل بطب عين شمس وأ.د. كريم مسعود استاذ جراحه التجميل بطب عين شمس وممثلي مجموعه أوراسكوم الأستاذة هبه اسكندر والأستاذة نور سليم والأستاذة ميس أبو حجاب.

كما شهد أيضا الدكتور محمود المتينى ، توقيع الدكتور . أشرف عمر عميد كليه الطب و رئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعية عقد استلام وحدة الليزر بمستشفيات الجامعة جهازين ليزر جدد تبرع .

وخلال الفعاليات أكد أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة عين شمس تمثل جزءا كبيرا وظهيرا أساسيا في العملية الطبية والعلاجية في مصر ، مؤكدا أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا فى التطوير المستمر لها من أجل الارتقاء الدائم بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد بالدور الإيجابي الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى في دعم مستشفيات جامعة عين شمس علي مدار سنوات مما اسهم بإضافات كبيرة لمستشفيات الجامعة.

ومن جانبه أوضح أ.د. طارق يوسف مدير مستشفى الجراحي بالدمرداش ونائب مدير المستشفيات أن أجهزة الليزر الجديدة من المتوقع أن تصل في غضون ٣ أشهر حيث ستخدم وحدة الليزر ، وهى وحدة متخصصة تابعة لقسم جراحة التجميل والوجه والفكين ،مؤكدا أن أجهزة الليزر لا تستخدم للأغراض التجميلية فحسب ولكن يتم استخدامها أيضا لعلاج الأكياس الدموية في الجلد وتحت الجلد وكافة العيوب الخلقية الموجودة في الجلد ، لافتا إلى أن أحد الجهازين سيستخدم لإزالة الصبغات والوحمات الدموية والآخر لإزالة التصبغات غامقة اللون .

وأضاف أنه سيتم تدريب كافة أعضاء هيئة التدريس بالقسم علي استخدام الأجهزة الجديدة حتى يتمكن القسم من المحافظة علي ريادته في هذا المجال.

وحول سيارات الإسعاف أوضح ا.د. عمر مبروك رئيس قسم جراحة التجميل أن السيارات الخمس التى تم استلامها علي أعلي مستوى من التجهيزات الطبية حيث تضم أجهزة مراقبه مريض ، جهاز تنفس صناعي ، سرنجات محاليل ، جهاز صدمات كهربائية لإجراء الإنعاش القلب.

كما يتضمن الأمر تدريب المسعفين وقائد سيارة الإسعاف للتعامل مع الحالات الحرجة لحين وصولها للمستشفي .

وأضاف أنه في غضون شهر سيصل عدد سيارات الإسعاف الحديثة الي 8 سيارات حيث ستنضم 3 سيارات جدد ، وفي خلال 6 اشهر من المخطط له أن يتم ضم سيارتين أيضا ، وذلك كنواه لمرفق إسعاف متكامل يخدم كافة مستشفيات الجامعة في المستقبل.