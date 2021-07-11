عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحسيني:"هندسة المواد" بـ عين شمس من أهم البرامج البينية المؤهلة لسوق العمل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت جامعة عين شمس حفل تسليم شهادات أوائل طلاب البرامج المتميزة بكلية الهندسة  بقصر الزعفران، تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وشهيرة سمير رئيس قطاع التعاون الدولي وبحضور الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، ومصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خليل مدير البرامج بالكلية.
 

وأوضح عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس  أنه تم  توزيع شهادات التخرج لأوائل دفعة البرامج البينية المتميزة بكلية الهندسة والتي تبلغ 11 برنامجا، مشيرا إلى أن الكلية بدأت بثلاثة تخصصات العمارة البيئية، نظم المعلومات وهندسة البناء إلى أن أصبحت جميع البرامج المتميزة بالكلية خاضعة لنظام الشهادات المزدوجة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن، مما يعود بفائدة على مستويين: الأول اتباع طرق التدريس والتدريب الحديثة لمواكبة المتغيرات العالمية في العلوم الهندسية، وكذلك استفادة الطلاب الراغبين في استكمال الدراسات العليا.
 

برنامج هندسة المواد


وأشار الي ان برنامج هندسة المواد من اهم البرامج البينية التى تتميز بها كلية الهندسة - جامعة عين شمس وذلك لرغبة سوق العمل فى خريج هذا البرنامج فى ظل احتياجات الدولة للتخصصات الفريدة من نوعها.


وينفرد هذا البرنامج بالعديد من الشراكات الدولية مع اكبر الجامعات العالمية حيث يقدم البرنامج الشهادات المزدوجة (Dual Degree) لطلاب مرحلة البكالوريوس مع جامعة إيست لندن (East London University) و جامعة كارديف (Cardiff University) بإنجلترا بالإضافة الى ما يقدمه البرنامج لخريجه من فرص لاستكمال الدراسات العليا (الماجستير) مع جامعة كلاوستال (TU Clausthal) بالمانيا و جامعة كاتانيا(University of Catania) بايطاليا.


يتمتع خريج برنامج هندسة المواد بفرص متعددة خاصة بمجالات صناعة البوليمرات والبتروكيماويات، الصناعات المعدنية ، صناعة مواد البناء و الطلاء، استخراج المواد الخام، الشركات الاستشارية و الكيانات البحثية وذلك من خلال المهارات المكتسبة لخريج هذا البرنامج كتوصيف واختيار و تصميم المواد و كيفية اختبارها ومعالجتها ، ومراقبة جودة المنتجات التكميلية والنهائية .
 

جامعة عين شم كلية الهندسة جامعة عين شمس عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس عمر الحسينى بقصر الزعفران

ترشيحاتنا

خطف وليس اغتيال .. مفاجأة في اعترافات قتلة رئيس هايتي

جيروزاليم بوست تلقي الضوء على محادثات شكري مع وزير خارجية إسرائيل

أحمد موسى: وضع كورونا فى تونس كارثي

ولي عهد السعودية مع سلطان عمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي..شاهد

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

أحلام ترد على هاشتاج طلاقها من زوجها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

الخارجية الأمريكية: هذا الحل هو الأنسب لـ أزمة سد النهضة.. فيديو

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول قرار من الأهلي بعد الفوز برباعية على المقاصة في الدوري

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

لن يطبق بأثر رجعي..تطورات جديدة في مقترح ربط الدعم بعدد أطفال الأسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ