قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام عبري : سقوط قنبلتين عنقوديتين من صـاروخ إيراني قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

صورة من موقع الهجوم
صورة من موقع الهجوم
فرناس حفظي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قنبلتين عنقوديتين من صاروخ إيراني في محيط وزارة الدفاع في تل أبيب، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الأخير.

أفادت تقارير بأن قنبلتين من صاروخ إيراني متشظٍ أُطلق نحو كتلة دان، سقطتا ظهر اليوم قرب قاعدة كريا في مدينة تل أبيب، وذلك في محيط موقف سيارات ومدرسة.
وبحسب المعلومات الأولية، أدى انفجار إحدى القنبلتين إلى انقلاب سيارة داخل موقف السيارات، فيما لحقت أضرار مادية بالمدرسة القريبة من موقع السقوط.
 

وقد تم تفعيل أجهزة الإنذار في عدة مناطق، من بينها القدس، وميفاسيرت تسيون، وبيت شيمش، وبيتار عيليت، ومعاليه أدوميم، وكريات ملاخي، وكذلك في المجالس الإقليمية لماتيه يهودا، وماتيه بنيامين، وغوش عتصيون، ومجيلوت، وعرفوت جوردان، ويواف، وعميق همعايون، وناحال سوريك، ومعار توفيا، وشافير، ولاخيش، وجيزر.

كما تُجري نجمة داود الحمراء عمليات بحث في القدس، إثر ورود بلاغ محتمل عن سقوط صاروخ في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه من الممكن مغادرة المنطقة المحمية. ويبدو أن صاروخاً إيرانياً سقط في منطقة مفتوحة، وفقاً للسياسة المتبعة.


لا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب تفعيل أجهزة الإنذار دون سابق إنذار، قبل وقت قصير من تفعيل الإنذارات المبكرة لهذه المنطقة ومناطق أخرى،  قبل إطلاق أجهزة إنذار إضافية في العاصمة.
 

قنبلتين عنقوديتين صاروخ إيراني وزارة الدفاع تل أبيب كتلة دان قاعدة كريا مدينة تل أبيب

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

