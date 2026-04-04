إعلام عبري : سقوط قنبلتين عنقوديتين من صـاروخ إيراني قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قنبلتين عنقوديتين من صاروخ إيراني في محيط وزارة الدفاع في تل أبيب، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الأخير.

أفادت تقارير بأن قنبلتين من صاروخ إيراني متشظٍ أُطلق نحو كتلة دان، سقطتا ظهر اليوم قرب قاعدة كريا في مدينة تل أبيب، وذلك في محيط موقف سيارات ومدرسة.

وبحسب المعلومات الأولية، أدى انفجار إحدى القنبلتين إلى انقلاب سيارة داخل موقف السيارات، فيما لحقت أضرار مادية بالمدرسة القريبة من موقع السقوط.



وقد تم تفعيل أجهزة الإنذار في عدة مناطق، من بينها القدس، وميفاسيرت تسيون، وبيت شيمش، وبيتار عيليت، ومعاليه أدوميم، وكريات ملاخي، وكذلك في المجالس الإقليمية لماتيه يهودا، وماتيه بنيامين، وغوش عتصيون، ومجيلوت، وعرفوت جوردان، ويواف، وعميق همعايون، وناحال سوريك، ومعار توفيا، وشافير، ولاخيش، وجيزر.

كما تُجري نجمة داود الحمراء عمليات بحث في القدس، إثر ورود بلاغ محتمل عن سقوط صاروخ في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه من الممكن مغادرة المنطقة المحمية. ويبدو أن صاروخاً إيرانياً سقط في منطقة مفتوحة، وفقاً للسياسة المتبعة.



لا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب تفعيل أجهزة الإنذار دون سابق إنذار، قبل وقت قصير من تفعيل الإنذارات المبكرة لهذه المنطقة ومناطق أخرى، قبل إطلاق أجهزة إنذار إضافية في العاصمة.

