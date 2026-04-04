الداخلية الكويتية: التعامل مع 20 بلاغا بسقوط شظايا خلال 24 ساعة

قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، العميد ناصر عيد عبد الله، اليوم السبت، إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 20 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية، اليوم، إلى ارتفاع مجموع البلاغات بسقوط شظايا منذ بداية الاعتداءات الإيرانية السافرة إلى 669 بلاغا.

وذكر أن صافرات الإنذار جرى تشغيلها 3 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإجمالي 167 صافرة منذ بداية العدوان.

وقال: إننا مع دخولنا في اليوم الـ 36 من العدوان الإيراني الآثم؛ نثمن التزام المواطنين بالتوجيهات الصادرة، وتعاونهم المسئول مع الجهات الأمنية، والذي يعكس مستوى عالٍ من الوعي المجتمعي، ويسهم بشكل مباشر في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف الحالات، في مشهد يجسد تماسك الجبهة الداخلية، وحرصها على صون أمن البلاد واستقرارها.