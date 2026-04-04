منافذ الدولة تطرح سلعا غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ30%| تفاصيل

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق منافذها المتحركة في مختلف محافظات الجمهورية، محملة بالسلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 30%، إلى جانب استمرار عمل المنافذ الثابتة.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى خفض الأسعار ومواجهة الغلاء، لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة إلى المواطنين.

في الوقت نفسه، تشهد منافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى منافذ وزارة الزراعة والسلاسل الحكومية، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الأساسية، في إطار سياسة الدولة الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية، وضبط الأسواق، وتوفير المنتجات بأسعار مدعمة.

أما بالنسبة للخضروات، فتطرح المنافذ الحكومية مبادرات مثل "كلنا واحد" بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الحرة، حيث يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 18 و20 جنيها، والبصل بين 12 و15 جنيها، بينما يبدأ سعر الخيار والجزر من 15 جنيها، مع اختلاف طفيف بحسب المنطقة وتوافر المعروض.

وفي المجمعات الاستهلاكية، توفر وزارة التموين الطماطم بسعر يقارب 20 جنيها للكيلو، مع استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات وفق المقررات الشهرية، والتي تتيح تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية لتلبية احتياجات الأسر.

ووفق أحدث البيانات الرسمية، استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية عند مستويات مناسبة، حيث بلغ سعر السكر 28 جنيها للكيلو، والأرز 25 جنيها، فيما تراوحت أسعار الزيت الخليط حسب السعة بين 54 و60 جنيها للعبوة.

كما طرحت المكرونة وزن 350 جراما بسعر 9.25 جنيه، بينما سجل الدقيق نحو 18 جنيها للكيلو، لتظل السلع الأساسية متاحة بأسعار مدعمة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبالنسبة للبقوليات، بلغ سعر الفول (500 جرام) نحو 20 جنيها، والعدس لنفس الوزن 26 جنيها، مع توافر مستمر لهذه السلع في المنافذ الحكومية، كما تشمل قائمة السلع التموينية أكثر من 30 صنفا، مثل السكر بسعر 12.60 جنيها للكيلو، وزجاجة الزيت (800 مل) بنحو 30 جنيها، والدقيق 18 جنيها، والمكرونة 13 جنيها، والعدس 21 جنيها، والفول 9 جنيهات.

وفيما يخص الدواجن المجمدة، تطرح داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 95 و110 جنيهات، كما تستمر منافذ وزارة الزراعة في طرح السلع الغذائية مباشرة من المنتج إلى المستهلك، ما يساهم في تقليل حلقات التداول وخفض الأسعار.

وتتراوح أسعار اللحوم البلدية بين 250 و280 جنيها للكيلو، بينما يصل سعر الكندوز والضأن إلى نحو 350 جنيها، واللحم المفروم 230 جنيها، والسجق البلدي 225 جنيهًا، والكبدة حوالي 250 جنيها، كما تتوافر السلع الأساسية الأخرى مثل السكر بسعر يقارب 27 جنيها للكيلو، والزيت بين 57 و60 جنيها للتر، والأرز (عبوة 5 كيلو) نحو 210 جنيهات، وطبق البيض حوالي 145 جنيها.

وتقدم المنافذ الحكومية تخفيضات كبيرة على الخضروات والفاكهة قد تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الحرة، بينما تتراوح نسب التخفيضات على باقي السلع بين 25% و30%.

وفي سياق متصل، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت في صرف مقررات شهر أبريل 2026 للمواطنين المسجلين على البطاقات التموينية، عبر منافذ الصرف والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وفق نظام الاستحقاق المعتاد، دون أي تغيير في الحصص الشهرية.

وسوف نرصد لكم أسعار السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة:

1- كيلو اللحمة 270 جنيها.

2- زيت الزيتون لتر بـ 180 جنيها.

3- عسل النحل من 60 إلى 120 جنيها.

4- العسل الأسود 45 جنيها.

5- المربى 60 جنيها.

6- الزبدة الجاموسى 150 جنيها، والبقرى 140 جنيها.

7- كيس المكرونة 9 جنيهات.