قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

منافذ الدولة تطرح سلعا غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ30%| تفاصيل

ياسمين القصاص

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق منافذها المتحركة في مختلف محافظات الجمهورية، محملة بالسلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 30%، إلى جانب استمرار عمل المنافذ الثابتة. 

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى خفض الأسعار ومواجهة الغلاء، لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة إلى المواطنين.

في الوقت نفسه، تشهد منافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى منافذ وزارة الزراعة والسلاسل الحكومية، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الأساسية، في إطار سياسة الدولة الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية، وضبط الأسواق، وتوفير المنتجات بأسعار مدعمة.

أما بالنسبة للخضروات، فتطرح المنافذ الحكومية مبادرات مثل "كلنا واحد" بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الحرة، حيث يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 18 و20 جنيها، والبصل بين 12 و15 جنيها، بينما يبدأ سعر الخيار والجزر من 15 جنيها، مع اختلاف طفيف بحسب المنطقة وتوافر المعروض.

وفي المجمعات الاستهلاكية، توفر وزارة التموين الطماطم بسعر يقارب 20 جنيها للكيلو، مع استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات وفق المقررات الشهرية، والتي تتيح تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية لتلبية احتياجات الأسر.

ووفق أحدث البيانات الرسمية، استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية عند مستويات مناسبة، حيث بلغ سعر السكر 28 جنيها للكيلو، والأرز 25 جنيها، فيما تراوحت أسعار الزيت الخليط حسب السعة بين 54 و60 جنيها للعبوة. 

كما طرحت المكرونة وزن 350 جراما بسعر 9.25 جنيه، بينما سجل الدقيق نحو 18 جنيها للكيلو، لتظل السلع الأساسية متاحة بأسعار مدعمة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبالنسبة للبقوليات، بلغ سعر الفول (500 جرام) نحو 20 جنيها، والعدس لنفس الوزن 26 جنيها، مع توافر مستمر لهذه السلع في المنافذ الحكومية، كما تشمل قائمة السلع التموينية أكثر من 30 صنفا، مثل السكر بسعر 12.60 جنيها للكيلو، وزجاجة الزيت (800 مل) بنحو 30 جنيها، والدقيق 18 جنيها، والمكرونة 13 جنيها، والعدس 21 جنيها، والفول 9 جنيهات.

وفيما يخص الدواجن المجمدة، تطرح داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 95 و110 جنيهات، كما تستمر منافذ وزارة الزراعة في طرح السلع الغذائية مباشرة من المنتج إلى المستهلك، ما يساهم في تقليل حلقات التداول وخفض الأسعار.

وتتراوح أسعار اللحوم البلدية بين 250 و280 جنيها للكيلو، بينما يصل سعر الكندوز والضأن إلى نحو 350 جنيها، واللحم المفروم 230 جنيها، والسجق البلدي 225 جنيهًا، والكبدة حوالي 250 جنيها، كما تتوافر السلع الأساسية الأخرى مثل السكر بسعر يقارب 27 جنيها للكيلو، والزيت بين 57 و60 جنيها للتر، والأرز (عبوة 5 كيلو) نحو 210 جنيهات، وطبق البيض حوالي 145 جنيها.

وتقدم المنافذ الحكومية تخفيضات كبيرة على الخضروات والفاكهة قد تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الحرة، بينما تتراوح نسب التخفيضات على باقي السلع بين 25% و30%.

وفي سياق متصل، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت في صرف مقررات شهر أبريل 2026 للمواطنين المسجلين على البطاقات التموينية، عبر منافذ الصرف والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وفق نظام الاستحقاق المعتاد، دون أي تغيير في الحصص الشهرية.

وسوف نرصد لكم أسعار السلع الغذائية فى منافذ وزارة الزراعة:

1- كيلو اللحمة 270 جنيها.
2- زيت الزيتون لتر بـ 180 جنيها.
3- عسل النحل من 60 إلى 120 جنيها.
4- العسل الأسود 45 جنيها.
5- المربى 60 جنيها.
6- الزبدة الجاموسى 150 جنيها، والبقرى 140 جنيها.
7- كيس المكرونة 9 جنيهات.

التموين السلع الغذائية المنافذ الاستهلاكية وزارة الزراعة وزارة التموين أسعار السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

عائشة بن أحمد

شاهد.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

دينا دياب

دينا دياب: هدفي إعادة تقديم الرقص الشرقي بصورة راقية تليق بتاريخه

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد