بهتت على صلاح | شوبير يهاجم سلوت بعد رباعية مان سيتي في الريدز

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عقب الخسارة الكبيرة من مانشستر سيتي والخروج من كأس إنجلترا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "مانشستر سيتي عمل حفلة على ليفربول وفاز 4-0 مع الرأفة في الكأس .. حالة ليفربول البائسة بهتت على صلاح اللي ضيع ركلة جزاء مكنتش هتغير كتير .. سلوت وصل الليفر لوضع صعب جدًا جدًا".

حسم فريق مانشستر سيتي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تحقيقه فوزًا عريضًا ومفاجئًا على ليفربول برباعية نظيفة، في القمة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي، في ليلة شهدت سيطرة مطلقة لكتيبة بيب جوارديولا.

وتعد مباراة اليوم، الظهور الأخير لمحمد صلاح بقميص ليفربول أمام مانشستر سيتي، بعدما أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، حيث شارك أساسيًا حتى استبداله في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.