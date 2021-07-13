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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدينة زويل تعلن عن اختبارات القبول لطلاب الثانوية العامة.. وتؤكد: لا تغيير بالمصروفات.. وزيادة أعداد المقبولين بالعام الدراسي 2021 / 2022

مدينة زويل
مدينة زويل

مدينة زويل:

زيادة أعداد المقبولين لـ500 طالب بالعام الدراسي 2021 / 2022

لا تغيير في المصروفات هذا العام.. وستظل مثل العام الماضي

نجري مقابلات شخصية واختبارات لغة إنجليزية للالتحاق بالجامعة
 

 

تستعد مدينة زويل لاستقبال دفعة جديدة بالعام الدراسي 2021 / 2022 ، بينما تسعى لتوضح للطلاب كافة التفاصيل الخاصة بالالتحاق بها من برامج معتمدة ومصروفاتها بالاضافة إلى معايير القبول بها والاختبارات التي تشهدها سنويا للالتحاق بها.

 

ومن جانبه قال الدكتور محمود عبد ربه، المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن معايير القبول في جامعة زويل تشمل اختبار القبول بالإضافة إلى أن مجموع الطالب في مرحلة الثانوية العامة شرط أساسي أيضا للالتحاق ببرامج الجامعة.

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مدينة زويل توضح اختبارات القبول لطلاب الثانوية العامة

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وأضاف "عبد ربه" هناك مقابلة شخصية  واختبار لغة إنجليزية للطالب ضمن اختبارات القبول، مشيرا إلى أن مدينة زويل تعد أول جامعة حكومية أهلية برامجها معتمدة من مجلس الاعتماد الدولي الأمريكي للعلوم والهندسة «الأيبت»، مما يساعد على تحقيق المساواة بين خريجي الجامعة والجامعات العالمية.

 

وأشار إلى أن قيمة المصروفات هذا العام لن تزيد عن العام الماضي حيث تم اعتمادها لتكون  96 ألف جنيه مثل العام الماضي ، مؤكدا أن الجامعة انتهت من  مباني السكن الجامعي والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 93 غرفة ، سيكون هذا العام زيادة في اعداد المقبولين 500 طالب بدلا من 200 .

 

وأوضح عبد ربه خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مدينة زويل، أنه تم الانتهاء من مباني السكن الجامعي بقدرة استيعابية 93 غرفة تستوعب 1865 طالبا، مشيرا الى أنه سيتم زيادة أعداد الطلاب المقبولين هذا العام لـ500 طالب بدلا من 200، وتستمر الزيادة بمعدل 250 طالبا سنويا ، وذلك حتى نصل بأعداد المقبولين بزويل إلى 1500 طالب سنويا، وبذلك تصبح أعداد طلاب المدينة 10 آلاف طالب خلال 5 سنوات، 6 آلاف منهم بمرحلة البكالوريوس و4 آلاف طالب بالدراسات العليا، لافتًا إلى أنه لأول مرة لم تشهد المدينة عجزا في الميزانية التشغيلية للمدينة، رغم ظروف كورونا وانخفاض العائد على الودائع.

 

وأكد أمن المدينة تعتبر مدينة علمية متكاملة تبدأ بالجامعة والمعاهد البحثية، وكل معهد بحثي يندرج تحته عدد من المراكز البحثية، بالإضافة إلى وادي العلوم والتكنولوجيا، والذي يقوم بدوره بتحويل مخرجات البحث العلمي في المدينة إلى منتج نهائي يخدم المجتمع المصري.

 

وأضاف أنها تقوم على مسارين هما مسار العلوم ومسار الهندسة، كما أننا لدينا مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، فيشمل مسار الهندسة لدينا 5 برامج هامة وهى: "برنامج النانو تكنولوجي والنانو إلكترونك، وبرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات، وهندسة الفضاء، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة، وبرنامج الهندسة البيئية".

 

وأشار إلى أنها تشمل مسار العلوم 4 برامج علوم وهى: "العلوم الطبية الحيوية، وبرنامج فيزياء الأرض والكون، وبرنامج علم المواد وبرنامج علم النانو"، بينما لدينا 13 برنامجا للدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه، كما تستقبل الطلاب بمرحلة البكالوريوس بعد انتهاء الثانوية العامة المصرية والشهادات الدولية والثانوية الأزهرية وطلاب stem والشهادات المعادلة العربية. 

 

وتابع : "مدينة زويل في الأساس لها مركب هام وهو أكاديمية زويل والتي تبدأ مع الطلاب من مراحل التعليم الأولى وحتى الثانوية العامة ومن ثم المرحلة الجامعية وهذا كان الهدف الأساسي لها، وبمجرد الانتهاء من مرحلة الانشاءات بالكامل سنكمل رؤية الدكتور زويل الخاصة بالأكاديمية بحيث تكون منظومة التعليم من "كي جي" وحتى التعليم الجامعي والدراسات العليا وصولا لمرحلة الدكتوراه وما بعدها".

 

جامعة زويل الدكتور محمود عبد ربه مدينة زويل مدينة زويل للعلوم

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