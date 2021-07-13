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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مدينة زويل توضح اختبارات القبول لطلاب الثانوية العامة

مدينة زويل
مدينة زويل

قال الدكتور محمود عبد ربه، المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن معايير القبول في جامعة زويل تشمل اختبار القبول بالإضافة إلى أن مجموع الطالب في مرحلة الثانوية العامة شرط أساسي أيضا للالتحاق ببرامج الجامعة.

 

وأضاف "عبد ربه" هناك مقابلة شخصية  واختبار لغة إنجليزية تجرى مع الطالب ضمن اختبارات القبول، مشيرا إلى أن مدينة زويل تعد أول جامعة حكومية أهلية برامجها معتمدة من مجلس الاعتماد الدولي الأمريكي للعلوم والهندسة «الأيبت»، مما يساعد ذلك على تحقيق المساواة بين خريجي الجامعة والجامعات العالمية.

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 وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة جين ايجبت ( الكل يستطيع) لدعم حقوق الإعاقة والشمولية برعاية سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة و الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن فوز  فريق  ( DERDO) المكون من كل من  الطالبة آية حسام الدين من قسم هندسة الطيران والفضاء والطالبة مريم محمد سعيد من قسم الطب الحيوي بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية لأصحاب الشركات الناشئة   بحضور ميشيل انجولو  ممثلا عن  السفارة الأمريكية بالقاهرة والسيد وائل الدسوقي مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والسيدة هبة الزاهد المدير التنفيذي  لجين مصر.


حيث تهدف المسابقة بإبراز وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المحلية المصممة لمساعدة رواد الأعمال لاستكشاف امكانياتهم وتطوير أفكارهم وتوسيع نطاق شركاتهم الناشئة مع نظام ريادة الأعمال في مصر من خلال ابتكارات علمية جديدة تساعد أصحاب الهمم على تطوير حياتهم بشكل أفضل.
 

تمكن فريق (DERDO) المكون من طالبتان من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بابتكار روبوت لأصحاب الشلل النصفي للجزء السفلي من جسم الإنسان مهمته أن يعمل على ترجمة إشارات المخ ويقوم بتحويلها الي حركة ,حيث استطاع الفريق أن يبتكر نموذج أولي من الروبوت لتحويل حياة أصحاب الهمم الى حياة افضل بفضل التطور التكنولوجي وما توصل اليه العلم و صغار المبتكرين.
 

تعد مشاركة طلاب مدينة زويل في المسابقة، أحد أهم الجهود التي تبذلها المدينة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) والذي يهدف إلى دعم جميع الفئات ودمجها اقتصاديا في المجتمع.

مدينة زويل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا جامعة زويل الدكتور محمود عبد ربه

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