نائب محافظ القاهرة : رعاية طبية كاملة للمصابين في حادث الدائري الأوسطي بحلوان..صور

شهد حي حلوان اليوم بمحافظة القاهرة و قوع حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي في نطاق الحي .
وتلقت غرفة عمليات حى حلوان والمنطقة الجنوبية بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري الاوسطي ، وعلى الفور توجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة اجراءات الانقاذ ومباشرة المعاينة وتوجيه الجهات المعنية والتنفيذية بشكل مباشر برفقتها الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والاجهزة المعنيه وبالتنسيق والتعاون مع الدفاع المدني ورجال المرور والاسعاف والتواجد الفورى بموقع حادث التصادم تم التعامل الفورى.
أسفر الحادث عن وفاة شخص كما أصيب 6 آخرون بعدما صدمتهم سيارة مسرعة .
أكدت نائب المحافظ بأنه على الفور تمكن رجال المرور والمتابعة الميدانية بالحي من فتح الطريق واعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووجهت نائب المحافظ بتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.