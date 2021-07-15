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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عن عمر يناهز 84 عاما.. سيدة تجتاز اختبار محو الأمية

سمير ة رجب
سمير ة رجب

كشفت سميرة رجب تفاصيل تمكنها  من اجتياز امتحان محو الامية وهي في عمر يناهز 84 عاما .

 

وقالت سميرة رجب في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" اتخذت قرار محو الأمية  وتعلم القراءة  والكتابة، وكان لدي رغبة في تعلم القراءة والكتابة وحفيدتي هي من قامت بتعليمي القراءة والكتابة وحفظ القرآن ".

 

واضافت سميرة رجب :"  كان لدي رغبة في حفظ القرآن وحفيديه  طلبت مني أن تعطيني دروس في تعلم القراءة والكتابة  من أجل حفظ القرآن، واستمريت في تعلم القراءة والكتابة لمدة 3 شهور ".

 

مجهودات محو الأمية 


استقبل اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء، الدكتور عاشورعمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار،وذلك بمكتبة بمدينة بديوان عام المحافظة بمدينة طورسيناء  بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ، وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة للخطة التنفيذية لمحو الأمية بمحافظة جنوب سيناء ، تمهيدًا لإعلانها خالية من الأمية خلال عام.


وقدم المحافظ كل الشكر  للهيئة علي جهودها المبذولة في سبيل إعلان المحافظة خالية من الأمية؛ كما أفاد بأن المحافظة مستعدة لتقديم كافة الإمكانيات والخدمات للهيئة العامة لتعليم الكبار، لوضع الأطر التنفيذية لإعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية خلال عام.

 

وصرح فودة بأن المحافظة ستقدم حافز مادي للدارس الناجح مبلغ ( ٢٥٠) جنيه،الإضافة إلى (٢٥٠) جنيه مقدمة من الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع البنك الأهلي 
كما ستقدم المحافظة حافز آخر للمعلم قدره (٢٥٠) جنيه إضافة للحافز المقدم من الهيئة.


كما ستشارك القوات المسلحة والشرطة في فتح فصول محو أمية المجندين
بالإضافة لمشاركة كافة الجهات بالمحافظة من مديريات الصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة.
بالإضافة الى دعم جميع رؤساء مدن المحافظة للمبادرة.

 

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية ما بين محافظ جنوب سيناء ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار .
 

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