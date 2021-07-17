جامعة القاهرة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة.. وكلية الآداب تستمر في التطوير الداخلي بمؤسساتها

*إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لكلية السياسة والاقتصاد

*كلية الآداب تؤسس وحدة جديدة بالكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم

انتهت كليات جامعة القاهرة من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 ، كما بدأت معظم كليات جامعة القاهرة فى الاستعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة من تحديد التنسيق الداخلى للكليات أو الاعلان عن الاوراق المطلوبة للالتحاق بمختلف الكليات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد بـ جامعة القاهرة ، عن اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021 .

وقال الدكتور محمود سعيد ، إنه تم إعلان معظم نتائج البكالوريوس من المستوى الأول للرابع على الموقع الرسمى للكلية ، مؤكدا أن النتائج المتبقية ستظهر بعد عيد الأضحى المبارك سواء غير المكتمل بكالوريوس أو نتائج الدراسات العليا كلها أو غيرها من الحالات الخاصة .

كما كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن حقيقة تغير التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب ، لـ طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022-2021 .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن التنسيق الداخلى للكلية لم يتم تغييره هذا العام ولكن يظل بنسب العام الماضى ، مؤكداً أن شروط الالتحاق بالاقسام لم تتغير ما عدا قسم اللغة الألمانية الذي قام بتبسيط وتيسير القبول به .



وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن أنه جار تأسيس وحدة جديدة تتبع الكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن الوحدة الجديدة بالكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم من طلاب وطالبات الكلية من كافة انواع الاعاقات الذهنية والحركية والبصرية ، مؤكدا على ان يتولاها احد اساتذة المتخصصين بـ قسم علم النفس وتتبع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ولها مقر دائم لتقديم الرعاية والاعلان عن الانشطة علي مدار ساعات العمل بالكلية .

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد استقبل المفكر العربي الدكتور رضوان السيد الأستاذ بجامعة لبنان والفائز بجائزة النيل للمبدعين العرب.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، الدكتور رضوان السيد على فوزه بجائزة "النيل للمبدعين العرب" في مجال الآداب لعامي 2020 و2021، والتي رشحه للفوز بها الدكتور محمد الخشت ووافق عليه مجلس جامعة القاهرة في جلسته خلال شهر ديسمبر 2020، تقديرًا لما قدمه من جهود في دعم وإثراء الحياة الثقافية سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة، وتُفسح المجال أمامهم للمشاركة والمنافسة، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الدكتور رضوان السيد، عن سعادته بترشيحه من مجلس جامعة القاهرة للفوز بأرفع جائزة مصرية وهي جائزة النيل، واصفا الدكتور محمد الخشت بأنه يتسم بالجرأة والتواضع والاحترام للفكر.

ودعا الدكتور محمد الخشت، الدكتور رضوان السيد لإلقاء محاضرة في جامعة القاهرة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال شهر سبتمبر القادم.

ويُعد رضوان السيد كاتبًا ومفكرًا لبنانيًا، ولد عام 1949م وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة توبنغن بألمانيا سنة 1977م، وأستاذ للدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية منذ سنة 1978م، كما شغل منصب رئيس تحرير مجلة الاجتهاد الفصلية.

وحصل الدكتور رضوان السيد على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال الدراسات الإسلامية عام 2017، وله العديد من المؤلفات والترجمات من أبرزها الأمة والجماعة والسلطة، مفاهيم الجماعات في الإسلام، الإسلام المعاصر، الجماعة والمجتمع والدولة، سياسات الإسلام المعاصر، ترجمة كتاب "بردة النبي" للكاتب الأمريكي روي متحدة، المستشرقون الألمان: النشوء والتأثير والمصادر. وله مقالات سياسية وفكرية في صحيفتي الحياة والشرق الأوسط.