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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 200 ألف ريال.. 5 سيارات بهذه الفئة في السعودية.. صور

جيب
جيب

يضم السوق السعودي للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة لشركات السيارات العالمية ، والتي تتميز بالقوة والرفاهية ، ومن بين هذه تأتي الفئة السعرية العالية.

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على اكثر 5 سيارات تضمها فئة 200 الف ريال بالأسواق السعودية.

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باقة 150 ألف ريال.. 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودي | صور

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أقوى 5 سيارات ألمانية داخل السوق السعودي موديلات 2021 | صور

1- جي أي سي GN8

تستمد السيارة جي أي سي GN8، قوتها من محرك سعة 2.0 لتر تربو ، بقوة تبلغ 198 حصان، مقترنة بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات .

 

وأن تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال 6.3 ثانية فقط ، وتستهلك وقود بنسبة 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر

 

اما عن أسعار السيارة الرسمية في السعودية :

- أوتوماتيك / GL 2021 بسعر 125,780 ريال.

- أوتوماتيك / GP 2021 بسعر 138,023 ريال.

 

2- لكزس Is

تأتى السيارة لكزس Is ، بمحرك سعة 2.0 لتر ، بقوة تبلغ 169 حصان، ويمكن لسيارة لكزس Is أن تحقق سرعة قصوى تبلغ 180 كيلومتر بالساعة ، مقترنة بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات من نوع CVT .

 

و تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال 8.9 ثانية فقط ، وتستهلك وقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر

 

اما عن أسعار السيارة الرسمية في السعودية :

- أوتوماتيك / 300 ELEGANT 2020 بسعر 164,472 ريال.

 

3- دودج تشارجر

تنتج السيارة دودج تشارجر ، قوة تبلغ 292 حصان من محرك سعة 3.6 لتر، ويمكن لسيارة دودج تشارجر أن تحقق سرعة قصوى تبلغ 210 كيلومتر بالساعة ، مقترنة بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات .

 

وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال 6.5 ثانية فقط ، وتستهلك وقود بنسبة 10.7 لتر لكل 100 كيلومتر

 

اما عن أسعار السيارة الرسمية في السعودية :

- أوتوماتيك / SXT BASE 2021 بسعر 121,275 ريال.

- أوتوماتيك / GT 2021 بسعر 146,685 ريال.

- أوتوماتيك / SXT PLUS 2021 بسعر 152,460 ريال.

- أوتوماتيك / R/T 2021 بسعر 158,235 ريال.

- أوتوماتيك / SXT PREMIUM 2021 بسعر 173,250 ريال.

- أوتوماتيك / R/T PREMIUM 2021 بسعر 181,335 ريال.

 

4- جى ام سى اكاديا

تعتبر السيارة جى ام سى اكاديا ، من السيارات القوية التي تستمد قوتها من محرك سعة 3.6 لتر ، بقوة تبلغ 310 حصان، ويمكن لسيارة جى ام سى اكاديا أن تحقق سرعة قصوى تبلغ 210 كيلومتر بالساعة ، مقترنة بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات .

 

وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال 6.8 ثانية فقط ، وتستهلك وقود بنسبة 8.8 لتر لكل 100 كيلومتر

 

اما عن أسعار السيارة الرسمية في السعودية :

- أوتوماتيك / SLE2 FWD 2021 بسعر 129,938 ريال.

- أوتوماتيك / SLT1 FWD 2021 بسعر 148,390 ريال.

- أوتوماتيك / DENALI 2021 بسعر 202,620 ريال.

 

5- جيب رانجلر Unlimited

من المعروف ان السيارة جيب رانجلر Unlimited ، من اشهر السيارات التي تحتوى على محرك سعة 3.6 لتر ، بقوة تبلغ 285 حصان، ويمكن لسيارة جيب رانجلر Unlimited أن تحقق سرعة قصوى تبلغ 185 كيلومتر بالساعة ، مقترنة بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات .

 

وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر بالساعة خلال 7 ثانية فقط ، وتستهلك وقود بنسبة 11 لتر لكل 100 كيلومتر

 

اما عن أسعار السيارة الرسمية في السعودية :

- أوتوماتيك / UNLIMITED 2021 بسعر 166,000 ريال.

- أوتوماتيك / SAHARA 2021 بسعر 192,000 ريال.

- أوتوماتيك / RUBICON 2021 بسعر 203,500 ريال.

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