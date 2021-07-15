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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 150 ألف درهم .. 5 سيارات بهذه الفئة السعرية في الامارات

هيونداي سانتافى
هيونداي سانتافى

تاتى السيارات فى دولة الامارات العربية من اهم الهوايات التى يعشقها العديد من ابناء الشعب ، لذلك نجد دائما طرازات الفارهة والغريبة ، والتى من الممكن ان لم نشاهدا غير فى هذا السوق الكبير والضخم .

 

وخلال السطور التالية سنقدم 5 طرازات من ماركات مختلفة للسيارات العالمية ، بسعر ضمن فئة الـ 150 الف درهم .

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تبدأ من 50 الف درهم.. أرخص 5 سيارات في السوق الإماراتي

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أشهر 5 سيارات في السوق الإماراتي وأسعارها .. صور

1- مرسيدس A Class

تستمد السيارة مرسيدس A Class موديل 2021 ، قوتها من محرك 2000 سي سي بنزين بقوة 163 حصان و اقصى سرعة 230 كلم/س .

 

و تقترن السيارة مرسيدس A Class  بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، أما عن استهلاك السيارة من الوقود بلغ 5.2 لتر لكل 100 كم.

 

وتتسارع السيارة من 0 الى 100 كلم خلال 8.1 ثانية فقط .

 

ويصل سعر السيارة الرسمى فى الامارات :

- أوتوماتيك 2021 بمحرك 2000 CC وسعر 149,799 درهم .

 

2- هيونداي سانتافى

تاتى السيارة هيونداي سنتافي موديل 2021 ، قوتها من محرك 3500 سي سي بنزين بقوة 280 حصان و محرك اخر 3600 سي سي بنزين بقوة 280 حصان .

 

و تقترن السيارة هيونداي سانتافى بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، أما عن استهلاك السيارة من الوقود بلغ 8.5 لتر لكل 100 كم.

 

وتتسارع السيارة من 0 الى 100 كلم خلال 7.8 ثانية فقط .

 

ويصل سعر السيارة الرسمى فى الامارات :

- أوتوماتيك / BASE 2021 بمحرك 3500 CC وسعر 114,450 درهم.

- أوتوماتيك / MID 2021 بمحرك 3500 CC وسعر 128,900 درهم.

- أوتوماتيك / HIGH 2021 بمحرك 3600 CC وسعر 146,900 درهم.

 

3- هوندا أكورد

تضم السيارة هوندا أكورد موديل 2021 ،محركين ، احداهما محرك 1500 سي سي بنزين بقوة 198 حصان و محرك اخر 2000 سي سي بنزين بقوة 247 حصان .

 

و تقترن السيارة هوندا أكورد بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، أما عن استهلاك السيارة من الوقود بلغ 5.4 لتر لكل 100 كم للمحرك الاول اما المحرك الاعلى بلغ 7 لتر لكل 100 كم .

 

وتتسارع السيارة من 0 الى 100 كلم خلال 7.5 ثانية فقط للمحرك الاول اما المحرك الاعلى فتتسارع السيارة من 0 الى 100 كلم خلال 5.8 ثانية .

 

ويصل سعر السيارة الرسمى فى الامارات :

- أوتوماتيك / LX 2021 بمحرك 1500 CC وسعر 94,900 درهم.

- أوتوماتيك / LX SPORT 2021 بمحرك 1500 CC وسعر 103,400 درهم.

- أوتوماتيك / EX 2021 بمحرك 1500  CC وسعر 113,900 درهم.

- أوتوماتيك / EXL 2021 بمحرك 1500 CC وسعر 123,500 درهم.

- أوتوماتيك / SPORT 2021 بمحرك 2000 CC وسعر 139,900 درهم.

 

4- بي ام دبليو X2

تنتج السيارة بي ام دبليو X2موديل 2021 ، قوة 189 حصان من محرك 2000 سي سي بنزين و اقصى سرعة 180 كلم/س .

 

و تقترن السيارة بي ام دبليو X2بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، أما عن استهلاك السيارة من الوقود بلغ 7.4 لتر لكل 100 كم.

 

وتتسارع السيارة من 0 الى 100 كلم خلال 8.4 ثانية فقط .

 

ويصل سعر السيارة الرسمى فى الامارات :

- أوتوماتيك / SDRIVE20I 2021 بمحرك 2000 CC وسعر 136,500 درهم.

 

5- جيب شيروكي

وتستمد السيارة جيب شيروكي موديل 2021 ، قوتها من محرك 2400 سي سي بنزين بقوة 184 حصان و محرك اخر 3200 سي سي بنزين بقوة 272 حصان .

 

و تقترن السيارة جيب شيروكي بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات للاعلى اما المحرك الاقل فيتكون من ناقل بـ 4 سرعات ، أما عن استهلاك السيارة من الوقود بلغ 10.1 لتر لكل 100 كم للمحرك الاعلى ، اما المحرك الاقل فيستهلك 9.2 لتر لكل 100 كم .

 

وتتسارع السيارة من 0 الى 100 كلم خلال 8.4 ثانية فقط  ، للمحرك الاعلى ، اما المحرك الاقل فتتسارع السيارة من 0 الى 100 كلم خلال 11 ثانية فقط  .

 

ويصل سعر السيارة الرسمى فى الامارات :

- أوتوماتيك / SPORT 2021 بمحرك 2400 CC وسعر 99,000 درهم.

- أوتوماتيك / LONGITUDE 2021 بمحرك 3200 CC وسعر 109,900 درهم.

- أوتوماتيك /  LIMITED 2021 بمحرك 3200 CC وسعر 119,900 درهم.

- أوتوماتيك / TRAILHAWK 2021 بمحرك 3200 CC وسعر 129,900 درهم.

الامارات دولة الإمارات العربية طرازات الفارهة السيارات مرسيدس A Class هيونداي سانتافى هوندا أكورد بي ام دبليو X2 جيب شيروكي

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