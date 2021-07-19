بالأسعار.. مواصفات جي إم سي أكاديا 2021 في السعودية.. صور

تضم الأسواق السعودية للسيارات، باقة من أقوى الإصدارات، و التي تتنوع بين فئة السيدان و الهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و من بينهم النسخة العملاقة جي ام سي اكاديا موديل 2021، و التي تأتي بتصميم عملاق كعادة طرازات GMC، حيث تضم السيارة باقة من التجهيزات القوية، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق على تحديات الطريق.

المواصفات الفنية لـ جي ام سي اكاديا 2021 في السعودية

تستمد جي ام سي اكاديا 2021 قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، قادر على انتاج قوة 310 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 366 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، بينما تتنقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات.

و من خلال تلك القدرات الفنية تستطيع السيارة جي ام سي اكاديا 2021 أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.8 ثانية فقط، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 8.8 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

تصميم السيارة جي ام سي اكاديا 2021 في السعودية

جاءت جي ام سي اكاديا 2021 بنسبة طول بلغت 4.917 متر، و عرض يقدر بـ 1.915 متر، بالإضافة إلى ارتفاع يبلغ 1.676 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات نحو 2.858 متر، مع صندوق خلفي يستع إلى 362 لتر، و مساحة داخلية تتسم بالرحابة حيث تضم عدد 7 مقاعد، بالإضافة إلى هيكل خارجي يضم مصابيح حادة، و شبكات أمامية متعددة المقاطع مع لمسات من الكروم، و مفهوم رباعي الأبواب، و مرايات جانبية ذات شرائط LED ضوئية، و عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية تتخذ شكل النجمة المتعددة الاضلاع.

أسعار السيارة جي ام سي اكاديا 2021 في السعودية

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SLE2 FWD 2021محرك 3600 سي سي بسعر 129,938 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SLT1 FWD 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 148,390 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل DENALI 2021محرك 3600 سي سي بسعر 202,620 ريال.