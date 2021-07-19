عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار.. مواصفات جي إم سي أكاديا 2021 في السعودية.. صور

مواصفات جي ام سي
مواصفات جي ام سي اكاديا 2021 في السعودية

تضم الأسواق السعودية للسيارات، باقة من أقوى الإصدارات، و التي تتنوع بين فئة السيدان و الهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و من بينهم النسخة العملاقة جي ام سي اكاديا موديل 2021، و التي تأتي بتصميم عملاق كعادة طرازات GMC، حيث تضم السيارة باقة من التجهيزات القوية، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق على تحديات الطريق.

txt

باقة 200 ألف ريال.. 5 سيارات بهذه الفئة في السعودية.. صور

المواصفات الفنية لـ جي ام سي اكاديا 2021 في السعودية 

تستمد جي ام سي اكاديا 2021 قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3600 سي سي، قادر على انتاج قوة 310 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 366 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، بينما تتنقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات.

و من خلال تلك القدرات الفنية تستطيع السيارة جي ام سي اكاديا 2021 أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.8 ثانية فقط، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 8.8 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

تصميم السيارة جي ام سي اكاديا 2021 في السعودية 

جاءت جي ام سي اكاديا 2021 بنسبة طول بلغت 4.917 متر، و عرض يقدر بـ 1.915 متر، بالإضافة إلى ارتفاع يبلغ 1.676 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات نحو 2.858 متر، مع صندوق خلفي يستع إلى 362 لتر، و مساحة داخلية تتسم بالرحابة حيث تضم عدد 7 مقاعد، بالإضافة إلى هيكل خارجي يضم مصابيح حادة، و شبكات أمامية متعددة المقاطع مع لمسات من الكروم، و مفهوم رباعي الأبواب، و مرايات جانبية ذات شرائط LED ضوئية، و عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية تتخذ شكل النجمة المتعددة الاضلاع.

أسعار السيارة جي ام سي اكاديا 2021 في السعودية

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  SLE2 FWD 2021محرك 3600 سي سي بسعر 129,938 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SLT1 FWD 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 148,390 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل  DENALI 2021محرك 3600 سي سي بسعر 202,620 ريال.

السعودية السيدان الهاتشباك السيارات الرياضية موديل 2021 جي إم سي أكاديا جي ام سي اكاديا موديل 2021

ترشيحاتنا

مشهد مخيف .. دبة تنهش مدربة سيرك بوحشية أمام الجمهور

أنواع جديدة تنضم لمزاد 27 يوليو لسيارات الحوادث .. تعرف عليها

أكثر دعاء مستجاب يوم عرفة.. يحقق الله لك ما تتمناه

"يوم الصفر" ثغرة تهدد أكثر من مليار مستخدم لجوجل كروم.. تفاصيل

موسيماني : لم استمع للانتقادات بل لآراء الجهاز المعاون واللاعبين

بالأسعار.. مواصفات جي إم سي أكاديا 2021 في السعودية.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

عباس شراقي : الفيضان يعبر السد الإثيوبي خلال يومين

جبروت رجل..يحبس زوجته وابنتيه 3 أشهر بدون طعام أو شراب اعرف السبب|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ