خالد مرتجي: الآن نتحدث عن تتويج الأهلي باللقب رقم 11 بدوري الأبطال

قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن فريقه توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عن جدارة واستحقاق، على حساب كايزر تشيفز، بثلاثية نظيفة.

وأضاف خالد مرتجي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "الأهلي توج بالبطولة عن جدارة واستحقاق، وكان الأفضل منذ بداية اللقاء، وتوقعت الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية".

وتابع خالد مرتجي: "الأهلي يسعى دائما لأن يكون رقم 1 ، ومن الآن الجميع يتحدث عن التتويج باللقب رقم 11 بدوري الأبطال".

وأكد خالد مرتجي: "الأهلي مش جديد عليه اللي بيحصل، إنك تبقى رقم 1 ده أساس النادي الأهلي وترفع اسم مصر ودايمًا في الريادة، ربنا يبارك في الأهلي ونسره وجمهوره، كل اللي أقدر أقوله إننا نملك لاعبين، رجالا، وجهاز فني على أعلى مستوى".

وتُوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليًا والعاشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية سجلها كلا من محمد شريف، ومحمد مجدي قفشة، وعمرو السولية.

الأندية الأوروبية والعربية تهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا



وفور انتهاء المباراة، بادرت الأندية الأوروبية والعربية على تهنئة الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا، حيث نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” تغريدة، جاء فيها: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه."

أما نادي روما الإيطالي، فكتب عبر حسابه على “ تويتر” :"تهانينا من العاصمة الإيطالية #روما لنادي الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي!"

نشر نادي تشيلسي صورة تجمع قائده أزبيلكويتا بلقب دوري أبطال أوروبا، والشناوي بلقب دوري أبطال أوروبا، على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، معلقًا:" إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق! تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية."

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عقب هزيمة كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بملعب محمد الخامس.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لشعار النادي الأهلي وشعارها عبر تويتر معلقة:" يهنئ نادي الرجاء الرياضي النادي الأهلي المصري الشقيق وجماهيره العريضة على إثر التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا .

أما نادي الهلال السعودي،فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا».