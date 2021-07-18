دينا أبو السعود : كريم بينكي يقي من الإصابة بـ النمش

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة تجميل ، إن مشكلة النمش تكمن في زيادة افراز صبغة الميلانين ، والناتج عن التعرض لفترة طويلة لـ أشعة الشمس ، بدون استخدام كريم " بينكي " .

وأكدت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن كريم " بينكي " من أفضل الكريمات التي تساعد على توحيد لون البشرة والوقاية من النمش .



خبيرة تجميل: كريم بينكى يعمل على توحيد لون البشرة ويحارب الشيخوخة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة تجميل ، إن كريم بينكى من أهم الكريمات فى الأسواق يعمل على توحيد لون البشرة واخفاء الهالات السوداء ، ونضارة البشرة ويحارب علامات التقدم فى السن والتجاعيد .



وأضافت " أبو السعود " خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أن وضع مساحيق التجميل بكثرة ع يضر البشرة خاصة مع التبديل المستمر لأنواع الماركات ، لافتة إلى أن كريم بينكى يحتوى على التغذية والترطيب .



وأكدت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

وأضافت أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

ونوهت بأن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.

وأكدت دينا أبو السعود، أنه خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريك بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.

وتابعت أن كريم بينكي يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سناً.