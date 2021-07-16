انتاج الكولاجين أبرزها.. فوائد لحم الجمل للنساء

هناك العديد من فوائد لحم الجمل للنساء بشكل لا يصدق، حيث يحتوي لحم الجمل عالي الجودة على ثروة من العناصر الغذائية التي يبدو أنها غذاء خارق بالنسبة للنساء.

فوائد لحم الجمل للنساء

كشف موقع beckandbulow، عن فوائد لحم الجمل للنساء وكان أهمها ..

-يوفر كمية كبيرة من الحديد الذي تحتاجه المرأة

تستمد اللحوم الحمراء لونها من محتواها الغني بالحديد، تحتوي اللحوم التي تتغذى على العشب على وجه الخصوص على مستويات عالية من الحديد المتوفر بيولوجيًا والذي يتم امتصاصه بسهولة في مجرى الدم، الحديد معدن أساسي موجود في كل خلية من خلايا الجسم، من المهم أن يكون لدى جميع البشر ما يكفي من الحديد في نظامهم الغذائي ، مما يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة ، وإنتاج خلايا الدم الحمراء ، ودعم الوظيفة الإدراكية والمناعة وأكثر من ذلك، الأشخاص الذين يستهلكون لحم الجمل عادة لا يعانون من نقص الحديد.

تحتاج النساء إلى استهلاك ضعف كمية الحديد في اليوم مثل الرجال ، لأن بطانة الرحم الغنية بالحديد تتساقط كل شهر أثناء الحيض، يخرج ما معدله 125 ملليجرام من الحديد الجسم مع كل دورة بطبيعة الحال ، النساء أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم ، خاصة عندما يتجنبن تناول اللحوم.

تحتوي لحم الجمل على مستويات أعلى بكثير من الحديد من الأطعمة النباتية ، وعلى وجه الخصوص الشكل عالي الامتصاص المعروف باسم حديد الهيم، يوجد الهيم الحديد في اللحوم فقط ولا يتوفر لمن يتبعون أنظمة غذائية نباتية صارمة.

- لحم الجمل رائع لدعم الدافع الجنسي الصحي

فيتامين أ ضروري لإنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية ، ويساعد أيضًا على تنظيم الدورة الشهرية، اللحوم التي تتغذى على العشب غنية جدًا بالبيتا كاروتين ، وهي مادة مغذية تمتصها أجسامنا ثم تتحول إلى فيتامين أ.

تعتبر اللحوم التي يتم تغذيتها على العشب مصدرًا رائعًا للفيتامينات B6 و B3 ، وكلاهما مهم جدًا للرغبة الجنسية لدى النساء.

يمكنك الحصول على أكثر من ثلث الكمية اليومية الموصى بها من هذه الفيتامينات في حصة واحدة فقط من لحم الجمل المتغذى على الأعشاب، يلعب فيتامين ب 6 دورًا رئيسيًا في موازنة الهرمونات الجنسية والحفاظ على الدافع الجنسي الصحي، كما ينظم هذا المغذي إنتاج السيروتونين والدوبامين والإستروجين والتستوستيرون وخلايا الدم الحمراء، فيتامين ب 3 ، المعروف أيضًا باسم النياسين ، يعزز تدفق ويساعد في إنتاج الهرمونات الجنسية .

- انتاج الكولاجين

مرق لحم الجمل هو منشط صحي يشبه الذهب السائل لبشرتك، ربما تكون قد سمعت عن التأثيرات الرائعة المضادة للشيخوخة التي يمكن أن يضفيها الكولاجين على وجهك.

وذلك لأن بشرتك تتباطأ في إنتاج الكولاجين الخاص بها في سن 25 عامًا تقريبًا، يعزز الكولاجين الغزير الشباب ويزيد المرونة عندما يصبح الجلد أكثر نضجًا، هذا هو الشيء الذي لا يعرفه معظم الأشخاص ، جزيئات الكولاجين كبيرة جدًا في الواقع بحيث لا يمكن امتصاصها مباشرة عبر الجلد.

أي منتج موضعي يحتوي على الكولاجين يكون عديم الفائدة بشكل فعال، الطريقة الوحيدة التي يمكن لجسمك من خلالها استيعاب هذا البروتين المطلوب هو تناوله داخليًا علاوة على ذلك ، فإن أجسامنا أكثر مهارة في امتصاص الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على المواد التي نرغب فيها بدلاً من شكل مكمل غذائي.

يساعد الكولاجين الموجود في مرق لحم الجمل أيضًا على نمو الشعر والأظافر لفترة أطول وأسمك وأقوى وأكثر لمعانًا، يقر العديد من خبراء الصحة بالصلة بين صحة الأمعاء وحب الشباب وتتحسن البشرة بشكل كبير حيث يتم معالجة المشاكل الجلدية.