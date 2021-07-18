لبحث تعزيز التعاون.. سفير مصر في بودابست يلتقي كبار المسئولين المجريين | صور

التقى السفير أشرف الموافي سفير مصر في بودابست بعدد من المسئولين المجريين لبحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة في مقدمتهم اورسوليا بكاساي توماسيش وزيرة الدولة المشرفة علي برنامج المنح وستيفنديام هونجاريكوم مديرة الأكاديمية الدبلوماسية المجرية.

وتم خلال اللقاء الذي يجريه السفير المصري في المجر، في إطار لقاءات التوديع التي يجريها، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية وبحث تنفيذ برامج تعاون مشتركة بين معهد الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية المجرية من حيث إرسال واستقبال الدبلوماسيين الجدد من الجانبين.

كما التقى السفير الموافي وزير الدولة للعلاقات الخارجية للبرلمان المجري بيتر سارادي وكذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المجري تسوسولت نيماس لبحث سبل تعزيز التعاون بين برلماني البلدين.

كما تم أيضا الاتفاق على استئناف العلاقات والزيارات المتبادلة على مستوي اللجان البرلمانية ومجموعة الصداقة البرلمانية من الجانبين في ظل بدء انحسار جائحة كورونا وبما يعكس المستوي المتميز الذي وصلت له العلاقات المصرية المجرية.

وعلى صعيد العلاقات السياسية التقي السفير أشرف الموافي بكل من السفير ليتسازلو فارادي نائب وزير الدولة للعلاقات مع دول الجنوب والسفير بيتر كيفيك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية المجرية حيث تم تثمين مستوي التنسيق والتعاون السياسي بين البلدين بما يعكس عمق العلاقات التاريخية، والتأكيد على استمرار العمل على انتظام التشاور السياسي حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

السفير المصري في بودابست يلتقي بعدد من المسئولين المجريين

السفير المصري في بودابست يلتقي بعدد من المسئولين المجريين

السفير المصري في بودابست يلتقي بعدد من المسئولين المجريين

السفير المصري في بودابست يلتقي بعدد من المسئولين المجريين