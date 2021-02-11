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أخبار البلد

السفير المصري يشارك في احتفال توريد الدفعة الأولى من عربات القطارات المصنعة بالمجر

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:05 م
صدى البلد
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أ ش أ
شارك السفير أشرف الموافي سفير مصر لدى المجر، في الحفل الذي أقامته شركة "ترانسماش هولدنج" بمناسبة شحن الدفعة الأولى من عربات القطارات التي يجرى تصنيعها في المجر لصالح مصر.


وذكرت الخارجية اليوم الخميس ان الدفعة الاولى تأتى في إطار تصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة قطار لصالح هيئة سكك حديد مصر بواسطة التحالف المجري الروسي.


وأكد السفير أشرف الموافي بهذه المناسبة على أن هذا الاحتفال بباكورة إنتاج المصنع يعكس حجم الجهد الذي بذل خلال الفترة الماضية.


وأشار إلى الأهمية التي توليها مصر لهذه الصفقة لكونها الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر وأكبر مشروع في المجر في هذا القطاع، بالإضافة إلى أن الصفقة تتعلق بمرفق حيوي للمواطن المصري.


كما أوضح أن بدء توريد العربات المصنعة ودخولها على خط الخدمة يمثل استمرارًا للتعاون الممتد منذ سنوات طويلة بين مصر والمجر في مجال القطارات.

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