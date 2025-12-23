الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتنفيذ المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي، وأنه تم متابعة احتياجات المحافظات المختلفة التي ستدرج بها الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنه يتم مراجهة جاهزية حالة الوحدات الصحية والمستشفيات لمعرفة الاحتياجات الخاصة بالتطوير من أجل أن تكون جاهزة لتطبيق المشروع.

محافظة الإسكندرية

ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه وزير المالية بـ تخصيص موارد من خلال الموازنة المقبلة من أجل مبادرة حياة كريمة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أن عملية التطوير التي تتم للوحدات الصحية، هي عمليات شاملة، ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن التطوير يتم لمواكبة كل ما هو جديد بالتحول الرقمي.