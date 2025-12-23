قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار

صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولى
ولاء عبد الكريم

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما قد يتيح للسلطات المصرية صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج. 

ويأتي دمج المراجعتين لمنح السلطات مزيدًا من الوقت لاستكمال الإصلاحات المطلوبة.

وأضاف الصندوق في بيان، أنه توصل أيضًا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، مما قد يتيح لمصر الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن الاتفاقين لا يزالان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، في وقت كانت تواجه فيه تضخمًا مرتفعًا ونقصًا في العملة الأجنبية. وخلال الأشهر الماضية، تمكنت مصر من خفض التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، حيث سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في نوفمبر 2025. كما خففت أزمة نقص العملة الأجنبية بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب الإيرادات السياحية القياسية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج واتفاقات استثمارية مع دول خليجية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، فلادكوفا هولار، إن "جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي"، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، لا تزال بحاجة إلى تسريع، وهو محور أساسي في اتفاق القرض. 

وأضافت هولار، أن مصر أقرت في أغسطس تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة، مؤكدة أهمية استمرار الجهود لضمان تكافؤ الفرص.

ووفق حسابات “ رويترز” فقد صرف صندوق النقد الدولي حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار في إطار برنامج القرض، فيما يواصل متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو في مصر.

صندوق النقد الدولى الشريحة السادسة الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية.. مفيش خروج

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

ترشيحاتنا

صلاة في رجب

صلاة في رجب.. مرة واحدة تمحو ذنوبك وتفك كربك وتفتح أبواب الرزق

جانب من لقاء وزير الأوقاف بقيادات مؤسسة الأهرام

بحضور وزير الأوقاف .. الأهرام تستضيف ندوة عن «دولة التلاوة» | صور

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: الظلم محرم في عموم الحياة وبالأشهر الحرم بشكل خاص

بالصور

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد