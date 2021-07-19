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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصنع أم طبيعي.. علماء صينيون يكشفون لأول مرة كيف نشأ فيروس كورونا

نشأة كورونا
نشأة كورونا

يسعى العلماء لمعرفة أصل فيروس كورونا منذ بداية ظهوره فى نهاية عام 2019 حيث ظهرت العديد من التكهنات حول أصل نشأة الفيروس منها مايرجح أنه معملي، والبعض الآخر يؤكد أنه نشأ بشكل طبيعي.

ومن بين أبرز التكهنات العلمية حول نشأة فيروس كورونا ماقاله رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن احتمال وجود أصل اصطناعي لفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

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وآخر هذه المحاولات التى تسعى لمعرفة أصل فيروس كورونا، هو ماقام به فريق علماء الصين بالتعاون مع باحثة بريطانية تعمل داخل الصين.

أكدت الدراسة التى نشرت في مجلة Science China Life Sciences أنه من المستحيل أن يكون منشأ فيروس كورونا مصنع أو غير طبيعي، ولا يمكن إعداد وإنتاج هذا الفيروس في المعمل.

واشترك فى هذه الدراسة أكثر من 20 عالم صيني بالإضافة إلى باحثة بريطانيا وأوضحت نتائج الدراسة أن فيروس كورونا من أصل طبيعي وليس صناعي.

واعتمد هؤلاء الباحثون على استخدام نظرية التطور والأفكار ذات الصلة بها، ووجدوا أن فيروس SARS-CoV-2 تكيف بشكل جيد للغاية مع البشر مقارنة بعينة SARS-CoV  الخاصة بعام 2003، مما يشير إلى أن فيروس كورونا الحالى نتج عن بعض التطورات خلال فترة طويلة خاصة أنه يمتلك قدرة كبيرة على التكيف.

وأوضح الفريق البحثى أن الفيروس تعرض الفيروس لشكل من أشكال التطور في البشر، مما أدى إلى حصوله على هذه الدرجة من القدرة على التكيف ما أدى إلى ظهور وباء كورونا العالمى وحتى الآن تزال التفاصيل الدقيقة لنشأته غامضة.

وفي تصريحات سابقة لشبكة سي إن إن، أكد مجموعة من خبراء في الفيروسات أن جميع النظريات الخاصة بنشأة فيروس كورونا فى المعمل لا يوجد عليها أي دليل علمي حتى الآن، وأن النظرية التي تزعم أن اندلاعه بدأ داخل سوق للحيوانات البرية في الصين هو التفسير الأكثر منطقية بين النظريات الخاصة بنشأة فيروس كورونا المستجد التى اقترحت خلال الفترة الماضية ولكن هذا لايمنع أنه قد يكون هناك معلومات أخرى حول نشأةهذا الفيروس لم يتوصل اليها حتى الآن.

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