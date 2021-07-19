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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة تخصص 89.74 مليار جنيه للإنفاق على الأجور بالموازنة الجديدة

وزارة المالية
وزارة المالية

رفعت الحكومة من إجمالي الإنفاق العام علي الوظائف الدائمة  ضمن مصروفات الأجور بالموازنة العامة للدولة، إلي 89.74 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بعد أن خصصت 86.33 مليار جنيه في العام المالي السابق  بفارق 3.42 مليار جنيه.


وكشفت تقارير رسمية صادرة عن الموازنة العامة للدولة، عن ادراج 361.1 مليار جنيه من مصروفات الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين بالدولة مقابل 335 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

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وبلغت مصروفات الحكومة علي الوظائف المؤقتة نحو 6.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 6.04 مليار جنيه في العام المالي السابق.


وأدرجت الحكومة نحو 119.4 مليار جنيه مكافآت المموظفين بالموازنة العامة مقابل 105.13 مليار جنيه في العام المالي الماضي.


وبلغت مصروفات الحكومة علي البدالات النوعية ضمن مصروفات الموازنة العامة نحو 33.431 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 32.66 مليار جنيه في العام المالي الماضي.


ووصلت مصروفات الحكومة علي المزايا النقدية نحو 12.7 مليار جنيه في العام الممالي الجاري مقابل 12.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي.


ووصلت جملة المزايا العينية ضمن الانفاق الحكومي نحو 8.74 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 8.01 مليار جنيه ي العام المالي الماضي.


وسجلت مصروفات الحكومة علي المزايا التأمينية نحو 39.202 مليار جنيه في العام المالي الجاري ومقارنة بـ 36.72 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
 

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