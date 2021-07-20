أهالي ملوي بالمنيا يحتفلون بعودة اللاعب شريف الإنجليزي.. شاهد

احتفل أهالي مدينة ملوى جنوب المنيا بعودة اللاعب شريف محمد، الشهير بـ"شريف الإنجليزي" لاعب فرق ملوي والمنيا والألمونيوم لكرة القدم، وسط حالة من السعادة والفرحة والهتافات بعودته بعد اجتيازه فترة العلاج الطبيعي عقب إجرائه عملية بتر قدمه إثر تعرضه لمرض الكانسر في الركبة وقطع في غضروف الركبة.

وحيا اللاعب شريف الإنجليزي فور وصوله لمنزله، أهله وأصدقاءه ومحبيه من أهالي ملوي الذين كانوا في انتظار عودته وهو يحاول المشي مستندا على عكازين.

فقد تعرض اللاعب شريف الإنجليزي، لاعب مركز شباب ناصر ملوي بالمنيا، صاحب الـ31 عاما إلى إصابة بالركبة تسببت في بتر ساقه أسفل الركبة، وتوديع الملاعب بعد ما يقرب من 16 عامًا، لم يجد لنفسه مصدرًا للرزق غيرها، وتنقل خلالها بين العديد من الفرق.

فخلال مباراة كرة قدم جمعت بين فريقي ناصر ملوي وسمالوط، ارتقى «شريف» في كرة عالية وبعد أن لمست قدمه الأرض، شعر بصوت «طقطقة» جعلته يشعر بالألم خلال الجري والمشي ليبدأ في التوجه إلى أكثر من طبيب اختلفت تشخيصاتهم ما بين "قطع في الغضروف أو التهاب في الأعصاب".



وتعاطف أهالي ملوي مع اللاعب شريف محمد الإنجليزي لاعب ملوى، والذى أصبح حديث الوسط الرياضى عامة ولاعبى كرة القدم خاصة، بعد أن كشفت التحاليل الطبية عن معاناته مع الكانسر في الركبة لوجود ورم بجانب الإصابة.

وخلال رحلته مع مرض الكانسر الذى يعانى منه منذ أشهر، ويخضع حاليا للعلاج من المرض الذي أصابه وأبعده عن المستطيل الأخضر، ولم يكن ذلك فحسب فقد تم إجراء عملية جراحية وهي بتر بالقدم اليمنى أسفل الركبة.

ونشر رواد التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتويتر" نشروا العديد من صور كابتن شريف محمد الإنجليزي مصحوبة بعدة هاشتاجات للمطالبة بمصدر رزق له بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب.

وفقد شريف بتلك العملية التي أجراها مصدر رزقه ودخله الوحيد كلاعب كرة قدم، فالمناشدات لم تكون لمؤازرة بسبب الحالة المرضية فحسب، ولكن بدأت المناشدات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيه بتدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ولاعبي فريقي الأهلي والزمالك بتوفير فرصة عمل له، لتكون بديلة له ولأسرته بعدما قدر الله تعالى بأن يفقد قدمه.

يذكر أن شريف محمد الإنجليزي ابن عائلة رياضية، وهو الابن الأكبر لنجم من نجوم صعيد مصر هو الكابتن محمد الإنجليزي ناشئي في صفوف ملوى، ثم لعب للعديد من أندية الصعيد «سكر أبوقرقاص والوليدية وأبوتيج وملوي وناصر ملوي»، وشارك مع فريقه هذا الموسم حتى إصابته.

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