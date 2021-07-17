محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي والمسئولين بالدولة بـ عيد الأضحى

أرسل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء في برقية محافظ المنيا للرئيس السيسي: «يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات... إننا نستقبل هذه المناسبة العطرة مزودين بقوة العزيمة والإصرار على دعم التنمية والاستقرار لينعم الشعب المصري العظيم بثمار الازدهار والرخاء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن في ظل قيادتكم الرشيدة .

فخامة الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون ، داعيا المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم.

كما بعث المحافظ ، برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الحبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسادة الوزراء والمحافظين بهذه المناسبة العطرة.

ويتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.