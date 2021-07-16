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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية مكثفة على أسواق اللحوم استعدادا لـ عيد الأضحى بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على على المحلات التجارية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على القطاعات الخدمية، وتنفيذ الحملات المستمرة لرصد المخالفات والقضاء على ظواهر الغش التجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تزامناً مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية والأسواق، والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، ومحلات وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين، وضبط الأسعار، بالتعاون مع إدارات التموين والصحة، والتفتيش الإداري، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية بالمركز.

أسفرت الحملة عن تحرير 39 محضر مخالفة صحية وتموينية، تنوعت ما بين، (عدم توافر اشتراطات صحية، عدم حمل شهادة صحية، عدم الاعلان عن الأسعار، عدم نظافة، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وعدم مزاولة النشاط للبدالين التموينين لغلق محل البقالة في مواعيد العمل المحددة)، كما تم المرور والتفتيش علي محلات وشوادر بيع اللحوم والدواجن والاسماك، للتأكد من الذبيح بالمجازر، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير محضر ذبح خارج السلخانة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن تحرير ٧ محاضر، تنوعت ما بين، (لحوم مجمدة بدون بيانات، ولحوم مفرومة، وذبح خارج السلخانة، وعدم وجود شهادات صحية)، كما تم ضبط تروسيكل محمل بـ٢١ شيكارة دقيق بلدى، بالإضافة إلى ٤٢ كجم ردة مباعة بالسوق السوداء، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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