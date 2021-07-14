كورنيش النيل..مصيف الفقراء في المنيا..شاهد

تحول كورنيش النيل بالمنيا إلى مصيف للفقراء وخاصة في أيام فصل الصيف والأيام شديدة الحرارة وذلك بعد افتتاحه ليصبح متنفسا أساسيا للمواطنين من أبناء المحافظة.

تحرص الأسر المنياويه على الاستمتاع بالكورنيش من ساعة العصاري وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي في أجواء ساحرة وطقس جميل في الليالي الصيفيه فتقوم الأسر بالتنزة والسمر واللهو.

كما يحرص الشباب على ممارسة رياضات المشي والجري بممشي الكورنيش في الصباح الباكر بعد أن تحول الكورنيش لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم بطول 6 كيلو مترات ويشمل مقاعد ونافورات وأماكن للتنزة والتصوير وممشي.

ومن جانبه دعا المحافظ اللواء أسامة القاضي أهالي المنيا للاستمتاع بالكورنيش، مؤكدا أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة من المواطنين.

وأعلن محافظ المنيا إعادة فتح كورنيش النيل أمام المواطنين من مقر نادى الشرطة وحتى منطقة كدوان جنوباً، ومن السور الشمالي لنادى الشرطة وحتى بداية سور المدرسة الثانوية العسكرية شمالاً، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تفعيلا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي أقرت استمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية شهر مايو الجاري ، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة حيث يعاد فتحها وإتاحتها لإستقبال المواطنين.

وكلف المحافظ مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري بإتمام وإجراء أعمال التطهير للكورنيش بصفة دورية ، مع قيام هيئة الإسعاف المصرية بتوفير خدمات إسعاف ثابتة بمواجهة كورنيش النيل وأمام المساحة التي سيتم افتتاحها أمام المواطنين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتنفيذ حملات توعية للمواطنين مرتادي الكورنيش لحثهم على أهمية ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد على ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا كلفت أحد المختصين بالوحدة المحلية للقيام بمهام مدير الكورنيش وعدد مناسب من الموظفين للإشراف على تشغيل الكورنيش وضبط النظام بداخله ، مع توفير خدمات أمنية بصفة دائمة لكورنيش النيل من خلال مديرية الأمن.

مشيرا إلى أن أنه تم تركيب عدد من كاميرات المراقبة على الكورنيش لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين.

وشدد على عدم السماح بافتراش الأرض والجلوس على النجيلة حرصاً على عدم تلفها وبما يكفل التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وعدم السماح بدخول الأفراح أو إقامة أية احتفالات أو تجمعات على الكورنيش .

والتأكيد على المواطنين بمراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع قيام الوحدة المحلية بتركيب لافتات ولوحات إرشادية



موضحا انتظام عمل غرفة عمليات ادارة الكورنيش ومتابعتة لكافة الشكاوى الواردة إلي غرفة العمليات أو عبر وسائل التواصل، والعمل على حلها فوراً خاصة المشاكل المتعلقة بتأمين لعب الأطفال بإغلاق فتحات أعمدة الإنارة ونظافة المكان، ورفع أي تجمعات والقضاء علي ظاهرة الباعه الجائلين.

وأعلن عن إنشاء نقطة تواجد للأطفال المفقودين بالكورنيش كما قامت إدارة كورنيش المنيا بالتعامل مع الباعة الجائلين.

وأكد مصطفي مرسي مدير كورنيش المنيا علي استمرار حملات التطهير والتعقيم ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى تنفيذ توجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا بتوزيع عمال النظافة وتواجد هم علي مدار الساعة واستخدام أدوات ومعدات التطهير في غسيل وتطهير كورنيش مدينة المنيا على نهر النيل من المشايات والاستراحات والمقاعد به بالكامل، وكذلك الحدائق والأسوار والمسطحات الخضراء، وأماكن المواطنين بالممرات بداية من نادي الشرطة جنوبا وحتي ديوان عام المحافظة.

https://youtu.be/eJacrGgGkII