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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية للمعلمين بالمدارس الدولية واللغات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة ، عن دورة تدريب المعلمين للمدارس الدولية ومدارس اللغات ، لـ أقسام اللغة الإنجليزية و اللغة الفرنسية والتاريخ والفلسفة وعلم النفس و اللغة العربية و اللغة الألمانية و الاجتماع .

يأتي ذلك في إطار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ كلية الآداب ، وتشمل دورة التدريب على الآتي :

1- التدريب على استخدام السبورة الذكية .

2- التدريب على عمل الفيديوهات التعليمية الحديثة بالبرامج الالكترونية المتخصصة .

3- التعرف على أنظمة المدارس الدولية و الفروق بينها وكيفية الالتحاق بالتدريس بها .

4- كيفية التأكد من حصول المدرسة على الرخصة الدولية .

5- التدريب على عمل السيرة الذاتية CV و تسليم بعض السير الحديثة الجاهزة .

6- التعرف على كيفية اجتياز الاختبارات ( الديموهات ) و المقابلات الشخصية بـ المدارس الدولية ومدارس اللغات .

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وكان قد  أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، أنه جارى تأسيس وحدة جديدة تتبع الكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم .

وقال الدكتور شريف شاهين ، خلال تصريح لـ صدى البلد ، إن الوحدة الجديدة بالكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم من طلاب وطالبات الكلية من كافة أنواع الإعاقات الذهنية والحركية والبصرية  ، مؤكدا على أن يتولاها أحد أساتذة المتخصصين بـ قسم علم النفس وتتبع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ولها مقر دائم لتقديم الرعاية والإعلان عن الأنشطة على مدار ساعات العمل بالكلية .

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد أستقبل المفكر العربي الدكتور رضوان السيد الأستاذ بجامعة لبنان والفائز بجائزة النيل للمبدعين العرب.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، الدكتور رضوان السيد على فوزه بجائزة "النيل للمبدعين العرب" في مجال الآداب لعامي 2020 و2021، والتي رشحه للفوز بها الدكتور محمد الخشت ووافق عليه مجلس جامعة القاهرة في جلسته خلال شهر ديسمبر 2020، تقديرًا لما قدمه من جهود في دعم وإثراء الحياة الثقافية سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة، وتُفسح المجال أمامهم للمشاركة والمنافسة، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات.

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