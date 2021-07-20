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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن إصابتك بمتغيرين كورونا في آن واحد؟.. دراسة تجيب

فيروس كورونا
فيروس كورونا

خضعت امرأة مسنة من بلجيكا لمراجعة علمية بعد أن تبين أنها توفيت جراء إصابتها بسلالتين من فيروس كورونا SARS-COV-2.


ووفقًا لتقرير جديد لموقع "timesofindia"، في الآونة الأخيرة ، أبلغ علماء من البرازيل أيضًا عن دراستي حالة خاصتين حيث وجد أن شخصين أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وجد أنهما مصابان بسلالتين من الفيروس في نفس الوقت.

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في حين أن هذه هي الحالات القليلة "النادرة '' للإصابة بفيروس COVID المُعلن عنها عالميًا ، يعتقد العلماء أن العدوى المصاحبة، خاصة مع فيروسات الجهاز التنفسي ليست غير شائعة، وقد حان الوقت الآن لإجراء المزيد من الأبحاث حول حماية السكان من هذا الخطر الإضافي أثناء الحالات. 


وأفادت التقارير، يمكن أن تخضع فيروسات كورونا أيضًا لتغييرات كبيرة في تسلسلها الجيني من خلال عملية تسمى إعادة التركيب، وعندما يصيب فيروسان نفس الخلية، يمكنهما تبادل أجزاء كبيرة من جيناتهما مع بعضها البعض وإنشاء تسلسلات جديدة تمامًا.


ومع ذلك، في حين أن الفيروس التاجي كورونا لديه خطر أقل معروف للطفرة، فإن احتمال الإصابة بالعدوى المصاحبة قد ربط المخاوف من اكتساب الفيروس المزيد من الطفرات بسرعة أكبر من أي وقت مضى ، والحاجة الملحة لمزيد من الاختبارات الجينية والتسلسل ، وهو ما لا يحدث في كل مكان.


وتابع العلماء، يمكن أن تكون مخاطر العدوى المصاحبة هي الأعلى بالنسبة لأولئك المعرضين لضعف المناعة والمشاكل الصحية ،حيث ضعف المناعة المرتبط بالعمر ، يمكن أن يؤدي ضعف الاستجابة المناعية إلى زيادة عوامل الخطر.
 

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