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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كورونا.. طبيب يكشف أعراض المتحور دلتا

كورونا
كورونا

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، أن  وضع فيروس كورونا في لندن ما زال مستقر من ناحية أعداد الوفيات و أعداد الحالات الحرجة، وذلك بالتوازي مع استمرار حملة التطعيم بـ لقاح كورونا لأكبر عدد ممكن .

 

وأضاف " سليمان" خلال حواره ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"  أن سيتم رفع الإغلاق بشكل كامل الأسبوع القادم ، مضيفاً أنه مازال في زيادة في  حالات فيروس كورونا التي يتم اكتشافها من المتحور دلتا.

 

وأوضح  استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، أن  القرارات التي اتخذتها الحكومة في لندن لـ رفع الإغلاق بشكل كامل تمت بناءً على إرشادات وتوصيات من اللجان الطبية الاستشارية و لكن فيها مغامرة، مضيفا:" رفع الإغلاق كان أسرع من المتوقع".

 

وتابع حاتم سليمان:" متحور دلتا هو السلالة الهندية من كورونا وهو أسرع السلالات انتشارا، وتم اكتشافه في ديسمبر الماضي وكان يطلق عليه المتحور الهندى ولكن الصحة العالمية حولت أسماء المتحورات إلى الحروف اللاتينية".


وأضاف ،أن المتحور دلتا موجود في 11 دولة حول العالم، ونتيجة  لسرعة انتشاره  أصبح المتحور الرئيسي السائد في بريطانيا، ولكن لا توجد حالات حرجة أو وفيات، هناك اختلاف في أعراض متحور دلتا عن المتحورات الأخرى، ودلتا بالتحديد يتسبب في سيلان الأنف واحتقان في الزور ولا يتسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة حيث تكون أعراضه شبيهة بدرجة كبيرة بالأنفلونزا".

 

وأكمل:"  أسبانيا رفعت الإغلاق بشكل كامل وعادت التجمعات وتعتبر من أكثر الدول في أوروبا التي يوجد فيها انتشار لمتحور دلتا والمتسبب في ذلك الفئة التي لم تحصل على لقاح وهى فئة الشباب".

وأكد على أنه لابد من أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية والحرص على غسيل اليدين بشكل منتظم والتعامل مع الأعراض على أنها إصابة بكورونا حتى يثبت العكس.

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