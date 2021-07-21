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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحن لـ كبار المطربين.. مصطفى شكري يكشف كواليس أغنيته الجديدة

حودة بندق - مصطفى
حودة بندق - مصطفى شكري

عبّر المطرب والملحن، مصطفى شكري، عن سعادته بطرح أغنية من غنائه بالاشتراك مع الفنان حودة بندق، بعدما قدم العديد من الألحان لكبار النجوم منهم جورج وسوف، وأحمد عدوية، وتتر مسلسل "خيط حرير" لـ مي عز الدين، وغيرها.

 

قال مصطفى شكري، في تصريح لـ “صدى البلد”: “أغنية مش مننا كلماتي والحاني، وتوزيع ميدو مزيكا، الأغنية اتسجلت من حوالي شهر وأنا كنت هغني الأغنية لوحدي بعد كدة كلمت حودة بندق وعرضت عليه يغنيها معايا ديو”.

الملحن مصطفى شكري يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية ياه على الزمن لـ جورج وسوف

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وتابع قائلاً: "أنا بحضر أغاني ليا الفترة الجاية، وبالفعل إنتهيت من تسجيل أكتر من ديو المفروض يتم طرحهم الفترة الجاية".

 قال الملحن مصطفى شكري، عن أغنية ياه على الزمن لـ جورج وسوف في تصريح لـ “صدى البلد”: "الشاعر أحمد المالكي أرسل لي كلمات الأغنية، وأعجبت بها وقمت بتلحينها والعمل عليها وأرسلتها لـ شركة لايف ستايل، وأعجب بها كثيراً وقكت بترشيح الفنان جورج وسوف وبالفعل وافق على غنائها، وتم تصويرها وتسجيلها في لبنان، ولقد بدأنا عملنا عليها في الثلاث شهور الأخيرة".

مصطفى شكري الملحن مصطفى شكري حوده بندق أحمد عدوية جورج وسوف مي عز الدين خيط حرير

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