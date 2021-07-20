مي عز الدين توجه رسالة موثرة ل ياسمين عبد العزيز

وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة الي الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الوعكه الصحيه التي تعرضه لها في الفترة الاخيرة .

ونشرت الفنانة مي عز الدين، صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر الانستجرام : قائلا : لشفاء من عندك يا رب لياسمين و لكل مريض يا رب يقوم بالسلامة و يرجع بيته و ربنا يجعل في العيد خير و فرج علي الجميع ”.

وأكد وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ،في منشور له عبر فيسبوك أن شقيقته لازالت في العناية المركزة، إذ كتب: «شكرا الأستاذ عمرو اديب والأستاذة لميس الحديدي علي اهتمامكم ونعتز بصداقتكم الغالية وقريبا هنعلن عن حالة ياسمين الصحية بعد خروجها من العناية المركزة».

وأكد وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، في منشور آخر له أمس الأحد، أن حالة شقيقته ياسمين خطرة، إذ كتب عبر فيسبوك: «صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة».

سبب دخول ياسمين عبد العزيز للمستشفى



تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وهذا وفق ما رجحه البعض حتى الآن، و لا توجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

وأبرز ما جاء فى الشائعات المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز ، أنها تعانى من درجة شديدة من المرض أدت لاحتجازها فى الرعاية المركزة.

وأجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض، ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

وكشف الفنان وائل عبدالعزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد تدهور حالتها في الساعات الماضية بعد إجرائها عملية جراحية .

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".