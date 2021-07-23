سوهاج في ٢٤ ساعة.. المحافظ يهنئ الرئيس بذكرى ثورة يوليو.. العثور على جثة مزارع وسط زراعات القصب.. وإصابة ١١ شخصا في مشاجرة بالخرطوش

حصاد سوهاج في 24 ساعة

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العثور على جثة مزارع وسط زراعات القصب بجرجا

إصابة 11 في مشاجرة بقرية مزاته

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عدة وقائع بثاني أيام عيد الفطر المُبارك، كان أبرزها ما يستعرضه لكم موقع صدى البلد في السطور التالية تلخيصًا لما حدث خلال ٢٤ ساعة:

الواقعة الأولى:

عثر أهالي قرية المشاودة بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، على جثة مُزارع ثلاثيني، مُلقاة داخل زراعات القصب، ويظهر عليه علامات الاعتداء بضربات مُتتالية في منطقة الرأس.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بعثور أهالي قرية المشاودة دائرة المركز، على جثة مُزارع ثلاثيني وسط زراعات القصب.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع (محمود. م. ع - 38 عامًا - مُزارع - ويقيم ناحية قرية المشاودة الغربية دائرة المركز)، إثر ضربات بالرأس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الواقعة الثانية:

أصيب ١١ شخصًا في مُشاجرة دامية، شهدتها قرية مزاته بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بالخرطوش، وذلك بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى دار السلام المركزي، يفيد بوصول كل من(زياد. ا. ا - ١٤ سنه - بطلق ناري خرطوش بالوجه، والبدري. ا. س - ٤٨ سنة - بطلق ناري خرطوش بالوجه والخصية والفخذ الأيسر).

(ومحمد. ا. ع - ١٤ سنه - بطلق ناري خرطوش بالوجه، وعمر. ج. ع - ٣٦ سنة - بكسر بالساق اليمنى، ومحمد. ع. ا - ٤٢ سنة - باشباه ما بعد الارتجاج)، إثر نشوب مشاجرة دامية بين الطرفين لخلافات الجيرة فيما بينهم.

ليزداد عدد المُصابين عقب ذلك، حيث أصيب إثر تلك المُشاجرة ستة أشخاص أخرين من الطرف الثاني، وجميعهم مُصابين بطلقات خرطوش مُتفرقة بالجسم.

وبسؤالهم قرروا نشوب المشاجرة بينهم إثر لهو الأطفال بالمفرقعات بالشارع وخدش أحدهم دون قصد أثناء اللعب مع أطفال البيت الثانٍ، ما تسبب في خلافات بين الطرفين ونشوب المُشاجرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ومن الجدير بالذكر أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، قد أرسلوا التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لثورة ٢٣ يوليو، واصفيها بثورة الشعب.