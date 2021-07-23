رفع 8188 طن قمامة من شوارع الجيزة في رابع أيام عيد الأضحى

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، من رفع 8188 طن مخلفات، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أنه تم نقل تلك المخلفات إلى محطات مناولة الوراق ومناولة المريوطية ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل، ومقلب شبرامنت

وأكدت محافظة الجيزة استمرار أعمال النظافة، وذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشـأن رفـع كفـاءة النظـافـة والحدائق.



كما شملت الحملات أحياء الدقي، العجوزة، الهرم، جنوب الجيزة، وتم رفع القمامة وكنس الشوارع ورفع الأتربة منها.

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