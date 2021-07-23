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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 8188 طن قمامة من شوارع الجيزة في رابع أيام عيد الأضحى

رفع 8188 طن قمامة
رفع 8188 طن قمامة من شوارع الجيزة في رابع أيام عيد الأضحى

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، من رفع 8188 طن مخلفات، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أنه تم نقل تلك المخلفات  إلى محطات مناولة الوراق ومناولة المريوطية ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل، ومقلب شبرامنت

وأكدت محافظة الجيزة استمرار أعمال النظافة، وذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشـأن رفـع كفـاءة النظـافـة والحدائق.

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كما شملت الحملات أحياء الدقي، العجوزة، الهرم، جنوب الجيزة، وتم رفع القمامة وكنس الشوارع ورفع الأتربة منها.

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الجيزة محافظة الجيزة رابع أيام عيد الأضحى الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة شبرامنت

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