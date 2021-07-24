الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس إن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن اختبارات القدرات مع الالتزام بسير اختبارات القدرات بشكل سليم .

وأضاف الدكتور أسامة خلال تصريحاته لصدي البلد الكلية سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2021 وذلك لتأدية اختبار القدرات.

وأشار الدكتور اسامة الي الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

2 - عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.

وأوضح عميد تربية نوعية جامعة عين شمس ان الكلية سوف تعقد اجتماع استعداد اختبار القدرات وان اختبار القدرات يعتمد على الموهبة وقدرة الطالب على اكتساب الموهبة .

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة



وأكد الدكتور أسامة علي ضرورة ان يتوافر في الطالب القدرة على اكتساب الموهبة والتعلم لافتا ان اختبار القدرات العام الماضي لابد من توافر الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون وهي "قلم جاف - أقلام رصاص - استيكة - ألوان خشبية وفلوماستر"، للشعبتين التربية الفنية والتربية الموسيقية.

وأشار إلى أن اختبارات القدرات فى التربية الفنية تقيس مهارات الإبداع والذكاء واستخدام القدرات العقلية والفنية فى الرسم، فيما تقيس اختبارات القدرات فى التربية الموسيقية موهبة الطالب فى التمييز بين نغمات الصوت ويكون من خلال آلة موسيقية،



وتضم اختبارات القدرات للتربية الفنية موضوع عن الرسم بـ 60 درجة والموضوع الثاني عن التصميم ويكون بـ 40 درجة وبذلك يكون مجموع درجات الطالب 100 درجة.

أما اختبارات التربية الموسيقية تتضمن اختباران أول واحد للإيقاع بـ 50 درجة ونرصد من خلاله مدى إمكانية الطالب في سماع نغمة معينة وكيفية تأليفها، والثاني هو اختبار للحن السماعي بـ 50 درجة يتم الطلب من الطالب إعادة تأدية لحن على آلة البيانو بعد سماعه أولًا لمعرفة امتلاكه مهارة الاستماع أو لا".



وتجرى اختبارات القدرات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة بالجامعات للوقاية من فيروس كورونا ، حيث يلزم ارتداء الطلاب للكمامات أثناء دخول الامتحان، مع مراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات، وتوفير مقياس حرارة داخل الجامعات لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول.

وفي ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعلن عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.



وتيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov علي شبكه الانترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021 وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

10- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب .