اليوم .. انتهاء التسجيل لمقررات الفصل الصيفي بزراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم فتح باب التسجيل لمقررات الفصل الصيفي الجامعي 2020_2021 وفقا للقواعد المنظمة للفصل الصيفي بموافقة مجلس كلية الزراعة جامعة عين شمس .



وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه بدأ التسجيل حتى يوم 24 يوليو الجاري من خلال طريق الفورم .





وأشار الدكتور أحمد جلال إلى أنه في حالة تعذر التسجيل على الفورم يمكن التسجيل بمقر شئون الطلاب بالكلية يومي 25و26 يوليو الجاري .



وأكد جلال أنه تم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ مرحلة البكالوريوس و التعليم المدمج ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا .



وأكد الدكتور أحمد عميد كلية الزراعة عين شمس ، أن نسبة النجاح كبيرة بين جميع الفرق بالكلية، منوها إلي أن جائحة كورونا المستجد لم تؤثر على سير العملية التعليمية.



وأشار عميد زراعة، إلي إنه خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف أي حالات كورونا بين الطلاب، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر هنأت السفارة الصينية بالقاهرة و رئيس جامعة جوانغ دونغ الصينية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بصدور القرار الوزاري في جمهورية الصين الشعبية بترقية فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس إلى معهد.



يأتي القرار بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الدراسة بفصل كونفشيوس، ويعد ذلك أمرا غير مسبوق في تاريخ معاهد كونفشيوس على مستوي العالم، حيث يتم ترقية فصل إلى معهد بعد مرور خمس سنوات على انشائه.



جاء ذلك تكريماً لجهود فصل كونفشيوس جامعة عين شمس بعد تصدره الأنشطة الدولية على مستوي العالم من حيث المؤتمرات والندوات والمعسكرات. والأنشطة التعليمية والثقافية والدورات التدريبية في الابتكار وريادة الأعمال التي نظمها على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ إفتتاح فصل كونفشيوس بجامعة عين شمس في مايو من عام ٢٠١٨. ويعكس ذلك ثقة الجانب الصيني في حجم الإنجاز و النجاح الذي حققه في وقت قياسي في ظل ما يشهده من إقبال كبير من الراغبين في دراسة اللغة و الثقافة الصينية من مختلف الفئات و التخصصات.



و من جانبه وجه أ.د. محمود المتيني الشكر لرئيس جامعة جوانغ دونغ الصينية ولمعالي السفير الصيني لدى القاهرة والمستشار الثقافي الصيني، كما ثمن جهود كونفشيوس عين شمس و قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، آملاً فى تدعيم التعاون و أواصر الصداقة بين كافة الشركاء من الجانبين.



وأعرب الجانب الصيني خلال المكالمة الهاتفية لرئيس جامعة عين شمس عن استعداده لتقديم كافة صور الدعم والمساندة لتحقيق تعاون دولي مثمر بين جامعة عين شمس وكافة الجامعات الصينية من خلال معهد كونفشيوس. ويتم نشر قرار الترقية على كل المواقع الصينية بعد الحفل الذي يجري يوم الجمعة القادم بمشيئة الله.