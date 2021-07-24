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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن جامعة الملك سلمان جنوب سيناء

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان، تعد إنجازا جديدا للدولة المصرية فى جنوب سيناء، إذ تعد جامعة الملك سلمان أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة.

ننشر مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية للعام الدراسي القادم

وزير التعليم العالي : جامعة الملك سلمان تطرح 35 برنامجا أكاديميا تواكب سوق العمل

تتضمن جامعة الملك سلمان إنشاء عدد 10  کلیات موزعة على فروع  جامعة الملك سلمان الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة
 

جامعة الملك سلمان 

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية

أعلنت الصفحة الرسمية لـ جامعة الملك سلمان الدولية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل مصروفات العام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

قالت صفحة جامعة الملك سلمان عبر فيس بوك المصروفات كما يلي في الكليات المختلفة:

طب بشري ١٠٥٠٠٠

اسنان ٩٧٠٠٠

صيدله وبيطري ٨٥٠٠٠

تمريض ٣١٠٠٠

علوم أساسية ٤٨٠٠٠

زراعات صحراوية ٤٣٠٠٠

(هندسه وهندسه حاسبات وعلوم حاسب وعمارة ٦٩٠٠٠)

صناعات تكنولوجية ٣٩٠٠٠

فنون وتصميم ٤٩٠٠٠

علوم اداريه ٤٦٠٠٠

علوم مجتمع ٤٣٠٠٠

لغات تطبيقيه ٤٦٠٠٠

سياحه وضيافه ٤٠٠٠٠

جامعة الملك سلمان 

تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية في المرحلة الأولى

أقر المجلس الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة فى مناطق عمرانية جديدة، علمًا بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

ووفقا لذلك، فمن المقرر أن يكون تنسيق التقدم للجامعات الأهلية الجديدة كما يلي،  90% للطب البشرى و85 %كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و50% كليات الزراعة، وباقى الكليات

تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية فرع مدينة الطور:


مجال علوم وهندسة الحاسبات

مجال العلوم الهندسية

مجال الصناعات التكنولوجية

مجال العلوم الأساسية

تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية فرع مدينة رأس سدر:


مجال العلوم الإدارية

مجال الزراعات الصحراوية

تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية مدينة شرم الشيخ:


مجال اللغات التطبيقية

مجال السياحة والضيافة

مجال الفنون والتصميم

مجال العمارة

كلية الطب في جامعة الملك سلمان


اعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية الجديدة التي تم الموافقة عليها لاستقبال الطلاب، وتقديم الخدمات العلمية للطلاب العام الدراسي الجديد 2020-2021

تنسيق جامعة الملك سلمان
– تنسيق الطب البشري 95%

– تنسيق طب الأسنان 90%

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